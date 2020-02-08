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Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас», «Ман Сити» и «Вест Хэм» сыграют в воскресенье

08.02.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас». В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом». 

Шесть игр пройдут на следующей неделе. «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом», а закроет тур матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

26-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас
Дата проведения
8 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Уотфорд
Дата проведения
8 февраля, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Вест Хэм
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Лестер
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Бернли
Дата проведения
15 февраля, 15.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Ливерпуль
Дата проведения
15 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Тоттенхэм
Дата проведения
16 февраля, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
16 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас». В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом».
 
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