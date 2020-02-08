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Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас», «Ман Сити» и «Вест Хэм» сыграют в воскресенье
08.02.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас». В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом».
Шесть игр пройдут на следующей неделе. «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом», а закроет тур матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас», «Ман Сити» и «Вест Хэм» сыграют в воскресенье
В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Кристал Пэлас». В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом».
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