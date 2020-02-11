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Кубок мира. Фристайл (Лыжная акробатика). Романовская лидирует в общем зачете
11.02.2020 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская фристайлистка
Кубок мира
Фристайл
Лыжная акробатика
Общий зачет
1. Александра Романовская (Беларусь) – 260
2. Сюй Мэнтао (Китай) – 200
3. Лора Пил (Австралия) – 139
11. Анна
12. Алла
Отметим, что спортсменам осталось принять участие в четырех этапах Кубка мира. Ближайший состоится 15 февраля в Москве.
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Белорусская фристайлистка Александра Романовская после трех этапов Кубка мира лидирует в общем зачете и претендует на малый Хрустальный глобус в лыжной...
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