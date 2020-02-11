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Кубок мира. Фристайл (Лыжная акробатика). Романовская лидирует в общем зачете

11.02.2020 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская фристайлистка Александра Романовская после трех этапов Кубка мира лидирует в общем зачете и претендует на малый Хрустальный глобус в лыжной акробатике.

Кубок мира

Фристайл

Лыжная акробатика

Общий зачет

1. Александра Романовская (Беларусь) – 260

2. Сюй Мэнтао (Китай) – 200

3. Лора Пил (Австралия) – 139

11. Анна Гуськова (Беларусь) – 73

12. Алла Цупер (Беларусь) – 63

Отметим, что спортсменам осталось принять участие в четырех этапах Кубка мира. Ближайший состоится 15 февраля в Москве.

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Белорусская фристайлистка Александра Романовская после трех этапов Кубка мира лидирует в общем зачете и претендует на малый Хрустальный глобус в лыжной...
 
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