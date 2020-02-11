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В НХЛ возникла нехватка клюшек из-за эпидемий коронавируса в Китае

11.02.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У клубов НХЛ возникли проблемы с поставками клюшек из Китая в связи с эпидемий коронавируса.

Как отмечает Boston Globe, 75% игроков лиги пользуются клюшками, которые производятся небольшими партиями на китайских фабриках. В конце января поставки прекратились, поскольку страна борется со вспышкой коронавируса. 

Ранее журналист NBC Пьер Макгуайр сообщил, что экипировщики клубов рассказали ему о «серьезной нехватке» клюшек. По словам Макгуайра, один из менеджеров по экипировке сообщил, что в команде есть ограничения для хоккеистов – одна клюшка на тренировку и две на игру.

Журналист отметил, что речь идет о «Баффало» или «Детройте».

Производители опровергли эту информацию, но признали, что обеспокоены ситуацией.

Представители компании Bauer сообщили, что клюшек в магазинах хватит до конца сезона, но прием индивидуальных заказов был приостановлен. 

 
 
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У клубов НХЛ возникли проблемы с поставками клюшек из Китая в связи с эпидемий коронавируса.
 
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