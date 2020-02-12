ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Давай-ка ты ядрышко потолкаешь…»

12.02.2020 — Новости Спорта | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии – Токио уже в этом году. В составе сборной команды Беларуси - наш земляк. Который год Олег Томашевич демонстрирует высочайшее спортивное мастерство на различных соревнованиях и турнирах.
Поэтому предлагаем нашим читателям интервью с талантливым спортсменом.

«Давай-ка ты ядрышко потолкаешь…»
Олег, как ты попал в легкую атлетику? И почему толкание ядра?
- В легкую атлетику меня привели мои бывшие друзья, мы с ними раньше учились в одной школе, в одном классе. Вообще я пришел на спортивную ходьбу. Когда я пришел, мой первый тренер Иван Иванович Нехведович был на соревнованиях. Тогда я познакомился с Михаилом Петровичем Петровым, он на меня посмотрел и сказал: «Ты крепкий парень, давай-ка ты ядрышко потолкаешь». Я согласился – и «понеслось».
- Какое соревнование стало для тебя самым ярким в 2019 году?
- Это чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике, Первенство Беларуси среди юниоров, Кубок Европы по длинным метаниям, а также матчевые встречи. Но Кубок Европы по длинным метаниям как-то особенно запомнился.
- Соперничество тебя пугает или, наоборот, стимулирует?
- Соперничество меня не то что не пугает, даже не напрягает. Это своеобразная психологическая «заруба». Посоревноваться, узнать: кто сильнее – это очень классно, непередаваемые эмоции. Можно сказать, что соперничество только мотивирует к дальнейшим успехам.
- Какова, на твой взгляд, роль тренера в процессе подготовки спортсмена?
- Тренер играет самую большую роль в подготовке, потому что обучает всему, что знает сам, работает над тобой. Примерно 80% успеха – заслуга тренера, и только 20% – самого спортсмена.
- Что ты чувствуешь, когда выходишь в сектор?
- Когда я выхожу в сектор, меня просто распирает от адреналина. В голове только одно: «Этого адреналина нужно добавить», чтобы ядро подальше улетело. И все. Больше ничего не важно, все отходит на второй план.
- Насколько важна поддержка болельщиков, тренера?
- Иногда во время соревнований наступают моменты, когда начинаешь перегорать, одним словом – «тухнуть». И болельщики, как какой-то огонек, помогают «согреться» и «вспыхнуть». Так же работает и поддержка тренера.
- Какими качествами должен обладать легкоатлет, чтобы завоевывать чемпионские титулы?
- Хороший легкоатлет должен быть постоянно замотивирован. Когда спорт-смен теряет мотивацию, добивается всех поставленных целей, у него уже не будет никакого интереса и никаких результатов.

«Давай-ка ты ядрышко потолкаешь…»

- Что главное в толкании ядра? Важнейшая тонкость, которая не бросается в глаза?
- Нужно верить в свои силы, не бояться рисковать, делать то, что от тебя меньше всего ожидают.
- Что необходимо делать, чтобы показывать далекие метры?
- Тренироваться, слушать тренера и, конечно же, учиться. Про соблюдение спортивного режима и говорить нечего – это обязательно.
- Расскажи, пожалуйста, немного о своем тренировочном процессе: режим дня, питания, количество тренировок...
- Подъем в 6:30, гигиенические процедуры. Потом иду на зарядку и выполняю определенную группу упражнений, нужных именно в этот период подготовки к соревнованиям. С 7:00 до 8:00 – завтрак. Затем учебное время до 11:00. После учебы – тренировки. С 13:00 до 14:00 – обед, потом снова учеба и тренировки. Вообще, каждый день минимум три тренировки.
- Чем любишь заниматься в свободное время?
- С моим режимом дня свободного времени остается очень мало, поэтому предпочитаю полежать, отдохнуть, послушать музыку или посмотреть хороший фильм.
- Какой ты видишь легкую атлетику через 10 лет?
- Я даже не могу предположить, никогда не думал об этом. Этот вид спорта постоянно совершенствуется, постоянно привносится что-то новое.
- А себя в будущем, лет через 10-20?
- Через десять лет я вижу себя толкателем ядра международного уровня, обычным человеком и спортсменом. А вот через двадцать – для этого вида спорта буду уже староват.
- Есть ли у тебя кумир или спорт-смен, которого ты особенно уважаешь, на которого равняешься?
- Нет, у меня нет кумира, к счастью. Я считаю, что человек должен сам себя «делать», сам себя мотивировать и не смотреть на других. Ибо каждый из нас – уникален, у каждого своя жизнь. Я никогда ни на кого не смотрю, не равняюсь: ни в технических, спортивных моментах, ни в жизни. Я твердо убежден, что нужно делать все самому и думать своей головой.
Блиц-опрос:
- Любимая музыка?
- Я меломан. Могу слушать любой жанр, главное, чтобы это было сделано качественно.
- Любимая книга?
- «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова.
- Любимый фильм?
- Любимого фильма нет, снято множество достойных кинокартин разных жанров, поэтому выделить что-то особенное – очень сложно.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии – Токио уже в этом году. В составе сборной команды Беларуси - наш земляк. Который год Олег...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Пинские ястребы» принимают «Могилев», «Брест» – «Лида» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика