Источник материала: Ивьевский край

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии – Токио уже в этом году. В составе сборной команды Беларуси - наш земляк. Который год Олег Томашевич демонстрирует высочайшее спортивное мастерство на различных соревнованиях и турнирах.

Поэтому предлагаем нашим читателям интервью с талантливым спортсменом.



Олег, как ты попал в легкую атлетику? И почему толкание ядра?

- В легкую атлетику меня привели мои бывшие друзья, мы с ними раньше учились в одной школе, в одном классе. Вообще я пришел на спортивную ходьбу. Когда я пришел, мой первый тренер Иван Иванович Нехведович был на соревнованиях. Тогда я познакомился с Михаилом Петровичем Петровым, он на меня посмотрел и сказал: «Ты крепкий парень, давай-ка ты ядрышко потолкаешь». Я согласился – и «понеслось».

- Какое соревнование стало для тебя самым ярким в 2019 году?

- Это чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике, Первенство Беларуси среди юниоров, Кубок Европы по длинным метаниям, а также матчевые встречи. Но Кубок Европы по длинным метаниям как-то особенно запомнился.

- Соперничество тебя пугает или, наоборот, стимулирует?

- Соперничество меня не то что не пугает, даже не напрягает. Это своеобразная психологическая «заруба». Посоревноваться, узнать: кто сильнее – это очень классно, непередаваемые эмоции. Можно сказать, что соперничество только мотивирует к дальнейшим успехам.

- Какова, на твой взгляд, роль тренера в процессе подготовки спортсмена?

- Тренер играет самую большую роль в подготовке, потому что обучает всему, что знает сам, работает над тобой. Примерно 80% успеха – заслуга тренера, и только 20% – самого спортсмена.

- Что ты чувствуешь, когда выходишь в сектор?

- Когда я выхожу в сектор, меня просто распирает от адреналина. В голове только одно: «Этого адреналина нужно добавить», чтобы ядро подальше улетело. И все. Больше ничего не важно, все отходит на второй план.

- Насколько важна поддержка болельщиков, тренера?

- Иногда во время соревнований наступают моменты, когда начинаешь перегорать, одним словом – «тухнуть». И болельщики, как какой-то огонек, помогают «согреться» и «вспыхнуть». Так же работает и поддержка тренера.

- Какими качествами должен обладать легкоатлет, чтобы завоевывать чемпионские титулы?

- Хороший легкоатлет должен быть постоянно замотивирован. Когда спорт-смен теряет мотивацию, добивается всех поставленных целей, у него уже не будет никакого интереса и никаких результатов.





- Что главное в толкании ядра? Важнейшая тонкость, которая не бросается в глаза?

- Нужно верить в свои силы, не бояться рисковать, делать то, что от тебя меньше всего ожидают.

- Что необходимо делать, чтобы показывать далекие метры?

- Тренироваться, слушать тренера и, конечно же, учиться. Про соблюдение спортивного режима и говорить нечего – это обязательно.

- Расскажи, пожалуйста, немного о своем тренировочном процессе: режим дня, питания, количество тренировок...

- Подъем в 6:30, гигиенические процедуры. Потом иду на зарядку и выполняю определенную группу упражнений, нужных именно в этот период подготовки к соревнованиям. С 7:00 до 8:00 – завтрак. Затем учебное время до 11:00. После учебы – тренировки. С 13:00 до 14:00 – обед, потом снова учеба и тренировки. Вообще, каждый день минимум три тренировки.

- Чем любишь заниматься в свободное время?

- С моим режимом дня свободного времени остается очень мало, поэтому предпочитаю полежать, отдохнуть, послушать музыку или посмотреть хороший фильм.

- Какой ты видишь легкую атлетику через 10 лет?

- Я даже не могу предположить, никогда не думал об этом. Этот вид спорта постоянно совершенствуется, постоянно привносится что-то новое.

- А себя в будущем, лет через 10-20?

- Через десять лет я вижу себя толкателем ядра международного уровня, обычным человеком и спортсменом. А вот через двадцать – для этого вида спорта буду уже староват.

- Есть ли у тебя кумир или спорт-смен, которого ты особенно уважаешь, на которого равняешься?

- Нет, у меня нет кумира, к счастью. Я считаю, что человек должен сам себя «делать», сам себя мотивировать и не смотреть на других. Ибо каждый из нас – уникален, у каждого своя жизнь. Я никогда ни на кого не смотрю, не равняюсь: ни в технических, спортивных моментах, ни в жизни. Я твердо убежден, что нужно делать все самому и думать своей головой.

Блиц-опрос:

- Любимая музыка?

- Я меломан. Могу слушать любой жанр, главное, чтобы это было сделано качественно.

- Любимая книга?

- «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова.

- Любимый фильм?

- Любимого фильма нет, снято множество достойных кинокартин разных жанров, поэтому выделить что-то особенное – очень сложно.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.