Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной

Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной.

Соответствующее распоряжение было дано после встречи главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2019 года.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил изучить возможности Украины, опыт Беларуси и других стран, а также отметил, что подготовка к столь масштабным событиям занимает 5−10 лет.

Александр Лукашенко: «Президент Украины предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры»