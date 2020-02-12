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Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной
12.02.2020 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил
Соответствующее распоряжение было дано после встречи главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2019 года.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук
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Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной
По информации Tribuna.com, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с...
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