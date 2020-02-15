Глейзеры потребуют 2,4 млрд фунтов за «МЮ» в случае запроса о продаже клуба

Источник материала: Tribuna.com

Семья Глейзеров , владеющая , установит цену в 2,4 миллиарда фунтов за клуб, если потенциальные покупатели обратятся с предложением, утверждает Daily Mail.

По оценкам финансистов, лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку клуба.

При этом потенциальному покупателю «МЮ» придется столкнуться с необходимостью реконструкции стадиона . Стоимость работ оценивается в 200 млн фунтов.

Глейзеры приобрели в 2005 году за 790 млн фунтов.