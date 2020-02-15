|
Глейзеры потребуют 2,4 млрд фунтов за «МЮ» в случае запроса о продаже клуба
15.02.2020 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Семья
По оценкам финансистов, лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку клуба.
При этом потенциальному покупателю «МЮ» придется столкнуться с необходимостью реконструкции стадиона
Глейзеры приобрели
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», установит цену в 2,4 миллиарда фунтов за клуб, если потенциальные покупатели обратятся с предложением, утверждает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)