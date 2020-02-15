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Глейзеры потребуют 2,4 млрд фунтов за «МЮ» в случае запроса о продаже клуба

15.02.2020 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», установит цену в 2,4 миллиарда фунтов за клуб, если потенциальные покупатели обратятся с предложением, утверждает Daily Mail.

По оценкам финансистов, лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку клуба.

При этом потенциальному покупателю «МЮ» придется столкнуться с необходимостью реконструкции стадиона «Олд Траффорд». Стоимость работ оценивается в 200 млн фунтов.

Глейзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 млн фунтов.

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Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», установит цену в 2,4 миллиарда фунтов за клуб, если потенциальные покупатели обратятся с предложением, утверждает...
 
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