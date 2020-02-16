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Почеттино или Роджерс могут возглавить «Ман Сити», если уйдет Гвардиола
16.02.2020 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона»
Аргентинец, а также его коллега из «Лестера» Брендан Роджерс находятся в сфере интересов
Ранее стало известно, что летом испанец
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в АПЛ.
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