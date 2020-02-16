ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почеттино или Роджерс могут возглавить «Ман Сити», если уйдет Гвардиола

16.02.2020 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в АПЛ.

Аргентинец, а также его коллега из «Лестера» Брендан Роджерс находятся в сфере интересов «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что летом испанец обдумает свое будущее в клубе, если «горожане» не выиграют апелляцию на двухлетнее исключение из Лиги чемпионов за нарушение ФФП.

14 человек, которые размотали дело «Сити». Среди них – бывший премьер-министр Бельгии и экс-генпрокурор Португалии

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в АПЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Могилев» против «Химика», «Пинские ястребы» – «Брест»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика