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Жоан Лапорта: «Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны»
18.02.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший президент «Барселоны»
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«Просто возмутительно, что они используют мафиозные методы, чтобы осквернить лицо клуба.
Это в очередной раз подтверждает их некомпетентность, и сейчас они в панике пытаются все скрыть.
Они должны уйти в отставку», – заявил Лапорта.
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта призвал нынешнее руководство клуба уйти в отставку.
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