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Жоан Лапорта: «Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны»

18.02.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта призвал нынешнее руководство клуба уйти в отставку.

Накануне появилась информация, что «Барса» платила компании  I3 Ventures за поддержку президента Жозепа Бартомеу и критику игроков, включая Лионеля Месси, в социальных сетях.

«Просто возмутительно, что они используют мафиозные методы, чтобы осквернить лицо клуба.

Это в очередной раз подтверждает их некомпетентность, и сейчас они в панике пытаются все скрыть.

Они должны уйти в отставку», – заявил Лапорта.

 
 
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта призвал нынешнее руководство клуба уйти в отставку.
 
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