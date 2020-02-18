Жоан Лапорта: «Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта призвал нынешнее руководство клуба уйти в отставку.

Накануне появилась информация, что «Барса» платила компании I3 Ventures за поддержку президента Жозепа Бартомеу и критику игроков, включая , в социальных сетях.

«Просто возмутительно, что они используют мафиозные методы, чтобы осквернить лицо клуба.

Это в очередной раз подтверждает их некомпетентность, и сейчас они в панике пытаются все скрыть.

Они должны уйти в отставку», – заявил Лапорта.