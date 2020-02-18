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Максим Краснобаев: «Помимо интересов сборной есть определенная реальность. Такая, что вот эти матчи… То есть тренер сборной все равно не увидит тот состав, который сыграет с Грузией»
18.02.2020 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского
«Помимо интересов сборной есть определенная реальность. Такая, что вот эти матчи… То есть тренер сборной все равно не увидит, на наш взгляд, на взгляд тренеров клубов, руководства, тот состав, который сыграет со сборной Грузии. Поэтому здесь нужен какой-то консенсус. Например, ведущие игроки и лидеры. Тренер понимает, как они себя показывают и показывали прошлый год. Дать кому-то новичкам сыграть? Окей. Это наверняка – да. Даст ли этот сбор все то, что хочет главный тренер – не все так думают. И вот какое-то среднее решение, золотую середину, которая устроит и сборную, и клубы – вот это надо найти. Потому что есть те же еврокубки. Все будут биться опять-таки за интересы страны. Чтобы показать хороший результат летом – надо заложить базу сейчас.
Очень много мелких деталей. Опять-таки – кто будет компенсировать, не дай бог, полученные травмы? В этих матчах, которые не входят в даты ФИФА. Это ляжет тяжким бременем на клуб, подкосит их бюджеты. За что ни возьмись – получается вот такой сложный момент», – сказал Краснобаев в эфире программы «Спорт-кадр» на
Брест, БАТЭ и «Шахтер» все-таки отдали игроков в сборную, но ростер пришлось дополнять новичками (порой весьма неожиданными)
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Максим Краснобаев: «Помимо интересов сборной есть определенная реальность. Такая, что вот эти матчи… То есть тренер сборной все равно не увидит тот состав, который сыграет с Грузией»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев поделился мнением о грядущем учебно-тренировочном сборе национальной сборной Беларуси, а также...
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