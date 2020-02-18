Максим Краснобаев: «Помимо интересов сборной есть определенная реальность. Такая, что вот эти матчи… То есть тренер сборной все равно не увидит тот состав, который сыграет с Грузией»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского Максим Краснобаев поделился мнением о грядущем учебно-тренировочном сборе национальной сборной Беларуси, а также прокомментировал проблему, которая недавно возникла у клубов и сборной по факту присутствия в составе национальной команды некоторых футболистов.

«Помимо интересов сборной есть определенная реальность. Такая, что вот эти матчи… То есть тренер сборной все равно не увидит, на наш взгляд, на взгляд тренеров клубов, руководства, тот состав, который сыграет со сборной Грузии. Поэтому здесь нужен какой-то консенсус. Например, ведущие игроки и лидеры. Тренер понимает, как они себя показывают и показывали прошлый год. Дать кому-то новичкам сыграть? Окей. Это наверняка – да. Даст ли этот сбор все то, что хочет главный тренер – не все так думают. И вот какое-то среднее решение, золотую середину, которая устроит и сборную, и клубы – вот это надо найти. Потому что есть те же еврокубки. Все будут биться опять-таки за интересы страны. Чтобы показать хороший результат летом – надо заложить базу сейчас.

Очень много мелких деталей. Опять-таки – кто будет компенсировать, не дай бог, полученные травмы? В этих матчах, которые не входят в даты ФИФА. Это ляжет тяжким бременем на клуб, подкосит их бюджеты. За что ни возьмись – получается вот такой сложный момент», – сказал Краснобаев в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» .

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