ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Константин Каверин: «Анатолию Капскому сегодня исполнилось бы 54. Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие»

19.02.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.

«Хорошо помню день смерти. Тогда ремонт был в квартире, я приехал в «Материк» за какой-то фигней. Только-только выиграли в Лиге Европы первый матч, на подъеме таком... И в очереди в обменник открыл твиттер: не стало Анатолия Капского. Тут же отошел, закурил и – в слезы, как сикуха малолетняя. Потом – мысль: может, утка идиотская? Позвонил Наташе Марченко. Та еле разговаривает. Понятно. Значит, точно.

– Наташа, что теперь будет?

– Не знаю...

Ему сегодня исполнилось бы 54. Всего-то. Я ляпнул на похоронах, что большое хорошо видится на расстоянии, и что поймем не сразу. Так и получается. Черты вырисовываются все отчетливее. Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие. Каждую игру, каждый день помнить. С благодарностью.

С днем рождения, Анатольич», – написал Каверин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Турнир памяти Александра Ядловского стартовал на базе Жиличского сельхозколледжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика