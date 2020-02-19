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Константин Каверин: «Анатолию Капскому сегодня исполнилось бы 54. Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие»
19.02.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.
«Хорошо помню день смерти. Тогда ремонт был в квартире, я приехал в «Материк» за какой-то фигней. Только-только выиграли в Лиге Европы первый матч, на подъеме таком... И в очереди в обменник открыл твиттер: не стало Анатолия Капского. Тут же отошел, закурил и – в слезы, как сикуха малолетняя. Потом – мысль: может, утка идиотская? Позвонил Наташе Марченко. Та еле разговаривает. Понятно. Значит, точно.
– Наташа, что теперь будет?
– Не знаю...
Ему сегодня исполнилось бы 54. Всего-то. Я ляпнул на похоронах, что большое хорошо видится на расстоянии, и что поймем не сразу. Так и получается. Черты вырисовываются все отчетливее. Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие. Каждую игру, каждый день помнить. С благодарностью.
С днем рождения, Анатольич», – написал Каверин.
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Константин Каверин: «Анатолию Капскому сегодня исполнилось бы 54. Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие»
Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.
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