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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» сыграет с «Зенитом», «Ислочь» против «Зенита» и другие матчи

22.02.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

Зенит (Россия) – Ислочь

22 февраля, 11.00. Турция

Днепр Могилев – Локомотив Гомель

22 февраля, 13.00. Могилев, крытый манеж

Белшина – Городея

22 февраля, 14.00. Бобруйск, стадион имени А. Прокопенко

Судува (Литва) – Неман

22 февраля, 16.00. Литва, Мариямполе, стадион ARVI Arena

Зенит (Россия) – Динамо Минск

22 февраля, 16.00. Турция, Белек

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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