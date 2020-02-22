Товарищеские матчи. Минское «Динамо» сыграет с «Зенитом», «Ислочь» против «Зенита» и другие матчи

Источник материала:
Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Зенит (Россия) – Ислочь
22 февраля, 11.00. Турция
22 февраля, 13.00. Могилев, крытый манеж
22 февраля, 14.00. Бобруйск, стадион имени А. Прокопенко
Судува (Литва) – Неман
22 февраля, 16.00. Литва, Мариямполе, стадион ARVI Arena
Зенит (Россия) – Динамо Минск
22 февраля, 16.00. Турция, Белек
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Теги
: Гомель
, Минск
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.