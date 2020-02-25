Сергей Рутенко: «У БГК не самый лучший имидж среди гандболистов. Не вижу в стратегии клуба продуманной линии»

Источник материала: Tribuna.com

Известный гандболист порассуждал о проблемах БГК.

- Ваша претензия к БГК состоит в том, что они набирают средних легионеров. Они могут ответить, что Карачич в Брест не поедет. Как бы действовали вы, если бы были руководителем Бреста?

– Если вкратце, мне не нравится, что мне говорят, что туда привезли суперкоманду, и пытаются мне это преподнести как достижение. Те деньги, которые тратят на иностранцев, – это их право. Хотя у БГК есть определенные моральные и другие обязательства перед государством. Но пусть это будет на их совести.

В первую очередь как руководитель я бы расставил приоритеты. Что мне надо. Вот сегодня результат. Или я хочу, чтобы Брест представлял Брестчину. Там же говорят, что они столица гандбола. Окей. Вы хотите быть гордостью Брестчины, представлять ее на международной арене. Кем?

Вильям Аккамбре. Обалденный игрок. Классный. Но не сегодня. Со всем уважением к нему и тем иностранцам, которые там есть. Я сам был легионером и знаю, что это такое. Но тогда не надо мне рассказывать, что у вас там суперкоманда.

Расставить приоритеты и уже из этого строить команду. Если мы хотим работать над тем, чтобы это были наши игроки, чтобы они представляли наш клуб и в сборной и в Лиге чемпионов. Вы же поймите, Брест не угонится на сегодняшний день за победой в Лиге чемпионов.

Так, как они работают, они этого не достигнут. На следующий год меняется формат Лиги чемпионов. Там еще больше денег будет. Там еще что-то будет. Они просто физически не смогут это сделать. Потому исходя из этого, я бы уже выстраивал свою работу. Если бы мне нужен был завтра результат, поверьте, я бы и Карачича привез. Но над этим надо работать.

Они со мной разговаривали. Я знаю, как они разговаривают. Они никого сюда не привезут из топовых игроков. Я три раза «Барселоне» отказывал. И где я в итоге оказался? В «Барселоне». С Брестом я поговорил, по-моему, нормально один раз.

В закулисье мне сказали, что меня не захотели из-за моего характера. Я спрашиваю, какой у меня характер. Мне говорят, тяжелый. Ну да, тяжелый. Тяжелый из-за того, что я говорю, как есть? Так я и буду говорить, как есть. Но те команды, в которых я играл, показывали результат. И меня покупали в первую очередь – я не считаю себя суперталантливым игроком – из-за моего характера.

Я спокойно общался в раздевалке с игроками. Спокойно подходил в «Барселоне», в «Сьюдад-Реале» к Динару, Метличичу, Джомбе, спокойно с ними разговаривал. К Энтрериосу – вообще без проблем. Потому что я был заточен на результат.

Брест этого не захотел. Как мне это говорят. Я не знаю, может быть это не правда. То есть, исходя из того, как они разговаривали со мной, я понимаю, как они разговаривают с нашими молодыми игроками. И это неправильно. Если вы хотите сделать клуб, представлять нашу страну, достойно представлять, вы должны проводить эту работу. Проводить работу не с позиции «мы лучший клуб, едьте к нам». А приходить, разговаривать.

Я уже приводил пример, что если клуб действительно хочет игрока… И со мной так было, и с другими. Общаюсь с ребятами из других видов спорта — футбол, хоккей, не важно. Если клуб хочет игрока, он везет под него тренера, выстраивает работу, говорит: «Слушай, друг, я очень хочу, чтобы ты перешел в мой клуб. Верю, что ты можешь».

У нас есть сейчас два топовых игрока. Они уехал в «Виве» потому, что здесь не видят своего развития. Подшивалов вам сказал то же самое, что он не видит своего развития здесь. Вот ключ, суть проблемы.

А если бы брестский клуб сказал, что эти игроки – наше достояние, мы можем белорусами представлять нашу страну – именно белорусами, не сборной иностранцев. Я уверен, что из наших игроков можно создать клуб, который был бы не хуже, чем тот Брест, который есть на сегодняшний день. Но с ними надо поработать. К ним надо прийти и сказать: «Королек, что ты хочешь?»

Вопрос не стоит только в деньгах. Игроки смотрят и на другие вещи.

- Вопрос стоит в том, что есть стратегическое измерение, которое видит господин Мешков. И есть наемные работники, у которых KPI тактический, а не стратегический: на сезон, на два.

– Вы же задали мне вопрос, что бы я делал на месте руководителя. Повторюсь: я бы расставил приоритеты. И потом исходя из этих приоритетов работал. Если бы мне сказали, что мне надо быстро [результат], с теми финансовыми возможностями [что есть у БГК] я бы привез иностранцев с большим именем. Не тех, что на закате карьеры, а именно топовых игроков. Но с ними надо разговаривать. А у БГК не самый лучший имидж среди гандболистов. Возможно, кто-то думает, что он самый умный. Но вот происходит ситуация с невыплатой какому-то игроку, и это очень быстро разлетается

У меня было очень много звонков [от знакомых гандболистов]. Мол, им звонили из Бреста, что я думаю. Говорю, это моя страна, буду рад, если ты сюда приедешь. Мне отвечают: а вот были такие-то игроки, им не заплатили, почему? А я не знаю. И начинаются сомнения.

Приведу пример. в свое время выгнал большое количество игроков, не заплатив. Перед тем, как стать таким клубом, как сейчас, они заплатили в два раза больше, чтобы обеспечить банковские гарантии гандболистам, которые туда приходили.

Я не вижу в стратегии БГК продуманной линии. Тут вроде иностранцев купили, тут белорусов хотим. А выходцы свои есть? Ну, 2-3 человека за 18 лет. Я бы оценивал это как неудовлетворительную работу. А потом что будет?..

В следующем году им будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов. Хотя очень хотелось бы, чтобы мою страну представлял родной клуб. Но если смотреть реально на вещи... Если попадут – удивлюсь и буду этому очень рад.

Надо общаться с игроками. Кто у них общается с иностранцами? А как он общается? Я немножко знаю. Оставляет желать лучшего. Пусть работают как хотят, это их право.

Я слушаю некоторые интервью. Будучи замом Владимира Николаевича, я с большего не мог говорить все, что думаю. В конце концов у меня была какая-то должность, и должно быть равное отношение ко всем клубам, и оно есть на самом деле. А сейчас мне здорово. Я как ветеран, прошедший все стадии, могу обсуждать эти темы. Мы обсуждаем лидера нашего чемпионата. И мне непонятно, когда ревностно реагируют на реакцию. Критика же конструктивная. Если не мы будем об этом говорить, то кто? – сказал Рутенко.