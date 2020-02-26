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Чемпионат Европы по биатлону. Суперспринт. Елетнов стартует 13-м, Смольский – 18-м, Бочарников – 116-м
26.02.2020 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону. В мужском суперспринте за Беларусь выступят Виктор Кривко, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей и Сергей Бочарников.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Суперспринт
Мужчины
Начало квалификации – 13.00, начало финала – 17.30.
Старт-лист
1. Виктор Кривко (Беларусь)
6. Мартен Перрия Буттони (Франция)
7. Дмитрий Пидручный (Украина)
10. Красимир Анев (Болгария)
12. Кирилл Стрельцов (Россия)
13. Роман Елетнов (Беларусь)
15. Эмильен Клод (Франция)
17. Роман Реес (Германия)
18. Антон Смольский (Беларусь)
21. Александр Андерсен (Норвегия)
22. Лукас Фрацшер (Германия)
23. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
26. Артем Прима (Украина)
27. Эдуард Латыпов (Россия)
30. Андрей Расторгуев (Латвия)
47. Василий Томшин (Россия)
53. Павел Магазеев (Молдавия)
57. Карим Халили (Россия)
78. Синдре Петтерсен (Норвегия)
79. Матвей Елисеев (Россия)
81. Никита Лобастов (Беларусь)
92. Дмитрий Иванов (Россия)
94. Максим Воробей (Беларусь)
116. Сергей Бочарников (Беларусь)
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Чемпионат Европы по биатлону. Суперспринт. Елетнов стартует 13-м, Смольский – 18-м, Бочарников – 116-м
26 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.
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