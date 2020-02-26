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НБА. «Вашингтон» против «Бруклина», «Юта» – «Бостон» и другие матчи

26.02.2020 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Вашингтон» на своей площадке встретится с «Бруклином», «Бостон» отправится в гости к «Юте».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Нью-Йорк 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Розир (26), Грэм (21), Вашингтон (12), Бийомбо (12 + 4 блок-шота), Бриджес (10)  старт; Коди Мартин (9 + 9 подборов), Эрнангомес (7), Калеб Мартин (5), Макдэниэлс (5).
Нью-Йорк
Рэндл (18 + 9 подборов), Гибсон (10), Пэйтон (6 + 9 передач + 6 потерь), Барретт (5), Харклесс (5)  старт; Портис (17), Трир (15), Робинсон (12 + 15 подборов), Смит (9), Нокс (4), Буллок (0).

Вашингтон – Бруклин 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Хачимура (17), Бил (16), Напьер (9), Маинми (4), Бонга (3)  старт; Бертанс (11), Браун (7), Брайант (6 + 7 подборов), Смит (5), Робинсон (4), Вагнер (2).
Бруклин
Леверт (32 + 6 передач), Принс (13), Динуидди (7), Харрис (6), Аллен (5 + 8 подборов)  старт; Джордан (13 + 11 подборов), Темпл (8), Луваву-Кабарро (2), Куруц (0).

Кливленд – Филадельфия 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (28), Томпсон (14 + 13 подборов), Лав (13 + 9 подборов + 6 передач), Гарлэнд (12), Осман (5)  старт; Нэнс (13 + 15 подборов), Деллаведова (12), Жижич (6), Портер (5 + 6 передач).
Филадельфия
Милтон (20), Харрис (11), Хорфорд (10), Ричардсон (9 + 8 подборов), Эмбиид (3)  старт; Коркмаз (14), Беркс (13), О’Куинн (6 + 4 блок-шота), Тайбулл (4), Робинсон (4), Скотт (0).

Атланта – Орландо 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)
Дата проведения
27 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (37 + 11 передач), Коллинз (26 + 7 подборов), Хертер (13), Фернанду (10 + 9 подборов), Хантер (2 + 11 подборов)  старт; Реддиш (14), Тиг (12 + 6 передач), Гудвин (4), Картер (2), Грэм (0), Джонс (0).
Орландо
Фурнье (28), Гордон (25 + 10 подборов + 6 передач), Вучевич (17 + 12 подборов), Эннис (12), Фульц (8 + 8 передач)  старт; Бамба (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Росс (14), Огастин (9), Картер-Уильямс (2).

Майами – Миннесота 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
Дата проведения
27 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Нанн (20 + 6 передач), Адебайо (17 + 7 подборов + 6 передач), Батлер (14 + 8 передач), Олиник (11 + 8 подборов), Робинсон (3)  старт; Драгич (13), Джонс (9), Краудер (5 + 7 подборов), Игудала (2).
Миннесота
Расселл (24), Эрнангомес (14), Бизли (13), Рид (9), Окоги (4)  старт; Мартин (9), Джонсон (9), Маклафлин (7), Калвер (5), Лэйман (1).

Хьюстон – Мемфис 119:91 (4 четверть)
Дата проведения
27 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Уэстбрук (33 + 6 передач), Харден (30 + 7 подборов + 5 потерь), Риверс (16), Такер (11), Ковингтон (10), Грин (5), Хауз (4), Маклемор (2), Кэрролл (0).
Мемфис
Брукс (22), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Морэнт (12 + 9 передач), Мелтон (8), Джонс (8), Андерсон (7 + 7 подборов), Джош Джексон (5), Кончар (4), Дженг (4), Ватанабе (2).

Сан-Антонио – Даллас 73:85 (3 четверть)
Дата проведения
27 февраля, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Сан-Антонио
Дерозан (15), Уайт (7), Форбс (6), Белинелли (6), Пелтль (5), Мюррей (4), Миллс (3), Лайлс (3 + 7 подборов), Уокер (0), Гэй (0).
Даллас
Порзингис (16), Хардуэй (10), Дончич (9 + 7 подборов + 7 передач), Финни-Смит (7), Клебер (6), Бареа (5), Райт (3), Сет Карри (3), Ли (0), Кидд-Гилкрист (0).

Финикс – Клипперс 49:54 (3 четверть)
Дата проведения
27 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Эйтон (14), Рубио (10 + 7 передач), Букер (8), Бриджес (7), Шарич (2).
Клипперс
Ленард (12), Беверли (8), Джордж (8), М-с Моррис (7), Зубац (4).

Юта – Бостон
Дата проведения
27 февраля, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
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