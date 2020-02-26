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НБА. «Вашингтон» против «Бруклина», «Юта» – «Бостон» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Вашингтон» на своей площадке встретится с «Бруклином», «Бостон» отправится в гости к «Юте».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
27 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Розир (26),
Грэм (21),
Вашингтон (12),
Бийомбо (12 + 4 блок-шота),
Бриджес (10) старт;
Коди Мартин (9 + 9 подборов),
Эрнангомес (7),
Калеб Мартин (5),
Макдэниэлс (5).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (18 + 9 подборов),
Гибсон (10),
Пэйтон (6 + 9 передач + 6 потерь),
Барретт (5),
Харклесс (5) старт;
Портис (17),
Трир (15),
Робинсон (12 + 15 подборов),
Смит (9),
Нокс (4),
Буллок (0).
- Дата проведения
-
27 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Хачимура (17),
Бил (16),
Напьер (9),
Маинми (4),
Бонга (3) старт;
Бертанс (11),
Браун (7),
Брайант (6 + 7 подборов),
Смит (5),
Робинсон (4),
Вагнер (2).
- Бруклин
-
Леверт (32 + 6 передач),
Принс (13),
Динуидди (7),
Харрис (6),
Аллен (5 + 8 подборов) старт;
Джордан (13 + 11 подборов),
Темпл (8),
Луваву-Кабарро (2),
Куруц (0).
- Дата проведения
-
27 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (28),
Томпсон (14 + 13 подборов),
Лав (13 + 9 подборов + 6 передач),
Гарлэнд (12),
Осман (5) старт;
Нэнс (13 + 15 подборов),
Деллаведова (12),
Жижич (6),
Портер (5 + 6 передач).
- Филадельфия
-
Милтон (20),
Харрис (11),
Хорфорд (10),
Ричардсон (9 + 8 подборов),
Эмбиид (3) старт;
Коркмаз (14),
Беркс (13),
О’Куинн (6 + 4 блок-шота),
Тайбулл (4),
Робинсон (4),
Скотт (0).
- Дата проведения
-
27 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (37 + 11 передач),
Коллинз (26 + 7 подборов),
Хертер (13),
Фернанду (10 + 9 подборов),
Хантер (2 + 11 подборов) старт;
Реддиш (14),
Тиг (12 + 6 передач),
Гудвин (4),
Картер (2),
Грэм (0),
Джонс (0).
- Орландо
-
Фурнье (28),
Гордон (25 + 10 подборов + 6 передач),
Вучевич (17 + 12 подборов),
Эннис (12),
Фульц (8 + 8 передач) старт;
Бамба (15 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Росс (14),
Огастин (9),
Картер-Уильямс (2).
- Дата проведения
-
27 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Нанн (20 + 6 передач),
Адебайо (17 + 7 подборов + 6 передач),
Батлер (14 + 8 передач),
Олиник (11 + 8 подборов),
Робинсон (3) старт;
Драгич (13),
Джонс (9),
Краудер (5 + 7 подборов),
Игудала (2).
- Миннесота
-
Расселл (24),
Эрнангомес (14),
Бизли (13),
Рид (9),
Окоги (4) старт;
Мартин (9),
Джонсон (9),
Маклафлин (7),
Калвер (5),
Лэйман (1).
- Дата проведения
-
27 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (33 + 6 передач),
Харден (30 + 7 подборов + 5 потерь),
Риверс (16),
Такер (11),
Ковингтон (10),
Грин (5),
Хауз (4),
Маклемор (2),
Кэрролл (0).
- Мемфис
-
Брукс (22),
Валанчюнас (16 + 10 подборов),
Морэнт (12 + 9 передач),
Мелтон (8),
Джонс (8),
Андерсон (7 + 7 подборов),
Джош Джексон (5),
Кончар (4),
Дженг (4),
Ватанабе (2).
- Дата проведения
-
27 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Дерозан (15),
Уайт (7),
Форбс (6),
Белинелли (6),
Пелтль (5),
Мюррей (4),
Миллс (3),
Лайлс (3 + 7 подборов),
Уокер (0),
Гэй (0).
- Даллас
-
Порзингис (16),
Хардуэй (10),
Дончич (9 + 7 подборов + 7 передач),
Финни-Смит (7),
Клебер (6),
Бареа (5),
Райт (3),
Сет Карри (3),
Ли (0),
Кидд-Гилкрист (0).
- Дата проведения
-
27 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Эйтон (14),
Рубио (10 + 7 передач),
Букер (8),
Бриджес (7),
Шарич (2).
- Клипперс
-
Ленард (12),
Беверли (8),
Джордж (8),
М-с Моррис (7),
Зубац (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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