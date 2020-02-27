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Лига Европы. «МЮ» принимает «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом»
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Источник материала:
Tribuna.com
В ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Интер» встретится с «Лудогорцем».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
-
26 февраля, 20.00, «Мунисипал де Брага»
- Гол:
-
0:1 –
61 Кент.
Брага –
Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
Рейнджерс –
Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78).
- Предупреждения:
-
Карму
(47), Камбери
(73), Эшгайю
(89), Абель Руис
(90).
Первый матч: 2:3
Первый матч: 0:4
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
-
27 февраля, 20.55, «Драгау»
Первый матч: 1:2
Первый матч: 0:1
Первый матч: 3:0
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:2
Первый матч: 1:0
Первый матч: 0:2
Первый матч: 1:1
Первый матч: 2:0
Первый матч: 1:4
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:2
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика Лиги Европы
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В ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Интер» встретится с «Лудогорцем».
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