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Появился анонс фильма про Глеба. Спикерами станут Гвардиола, Венгер, Фабрегас, Леманн
27.02.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БГТРК в ближайшее время покажет фильм об
Футболист расскажет о всех этапах становления своей карьеры. Также в фильме приняли участие
Премьера состоится на «Беларусь 1».
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БГТРК в ближайшее время покажет фильм об Александре Глебе — «Наш Глеб».
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