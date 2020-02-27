Появился анонс фильма про Глеба. Спикерами станут Гвардиола, Венгер, Фабрегас, Леманн

Источник материала: Tribuna.com

БГТРК в ближайшее время покажет фильм об Александре Глебе — «Наш Глеб».

Футболист расскажет о всех этапах становления своей карьеры. Также в фильме приняли участие , Йенс Леманн, Франсеск Фабрегас, Пеп Гвардиола и многие другие.

Премьера состоится на «Беларусь 1».

«Он играл не на публику, а на команду». Промо нового фильма о карьере Александра Глеба