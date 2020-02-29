ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Иванов: «Убежден, что лучше Вудкрофта сработали бы многие тренеры. Например, Занковец, Пушков, Захаров, Файков, Сидоренко, Гусов»

29.02.2020 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов подвел итог сезона для «зубров».

«Хороший, я бы сказал, во многом показательный матч получился с москвичами. «Пижонство» подопечных Крикунова было классически наказано. И это им еще аукнется в плей-офф... Игра Андрея Костицына – «бальзам на сердце». Красавец! Мастер!

А победы нужны и важны в любое время и при любых обстоятельствах... Есть у нас ребята, с которыми нужно работать и можно строить команду. И молодые, и опытные. Говорил об этом всегда. Другое дело,кто и как это будет претворять в жизнь...

Убежден, что лучше Крэйга сработали бы многие белорусские тренеры. Или зарубежные, ставшие для нас уже давно своими. Назову только тех, кто не практикует сейчас в КХЛ. Например, Занковец, Пушков, Захаров, Файков, Сидоренко, А.Л. Гусов...

Сезон, который мог стать очень даже перспективным, провален. И виноват в этом Вудкрофт. И менеджеры, его пригласившие... Нравится это кому-то или нет...» – написал Иванов в своем Instagram.

КХЛ: статистика

КХЛ: новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шкурин дебютировал за ЦСКА в РПЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика