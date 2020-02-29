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Канашиц о Суперкубке: «Преимущество «Шахтера» кажется если не явным, то весьма заметным»

29.02.2020 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о Суперкубке Беларуси. Напомним, что в матче за титул встретятся «Динамо» Брест и «Шахтер».

«Многие главной интригой предстоящего Суперкубка называют встречу на поле Элиса Бакая и Александра Гутора. Это то, что лежит на поверхности — клубы, что называется, махнулись не глядя, обменявшись лидерами. Но подоплека, конечно, гораздо глубже. По сути, ведь и брестское «Динамо», и «Шахтер» в новом сезоне предстанут в совершенно новом образе. С другой философией игры, которую принесут с собой главные тренеры, с новыми амбициями и лицом.

В «Шахтере» Юрий Вернидуб порядком прошелся по составу. В команду вернули Лисаковича, помимо Гутора подписали Политевича и Бегунова, Кендыша и Подстрелова. Все, между прочим, кандидаты в сборную. Да и из прежней обоймы остались крутые ребята: Антич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Сзоке, Баланович, Хващинский, Бодул... Состав чемпионский. Так что если говорить о фаворите предстоящего Суперкубка и сезона в целом, сравнивая диспозиции «Динамо» и «Шахтера», то преимущество солигорской команды кажется если не явным, то весьма заметным.

Впрочем, футбол мы и любим за его непредсказуемость. Бресту предстоит выдержать очень серьезный экзамен. А его премьерам (Кисляку, Нойоку, Милевскому, Лаптеву, Савицкому etc.) доказать, что они умеют не только с судьями ругаться, красоваться и лихо праздновать победы, но еще и сжав зубы работать и терпеть. Недаром ведь говорят, что титул проще завоевать, чем его удержать», – написал Канашиц.

 
Теги: Брест
 
 
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Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о Суперкубке Беларуси.
 
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