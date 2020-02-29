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Канашиц о Суперкубке: «Преимущество «Шахтера» кажется если не явным, то весьма заметным»
29.02.2020 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Многие главной интригой предстоящего Суперкубка называют встречу на поле Элиса Бакая и
В «Шахтере» Юрий Вернидуб порядком прошелся по составу. В команду вернули Лисаковича, помимо Гутора подписали Политевича и Бегунова, Кендыша и Подстрелова. Все, между прочим, кандидаты в сборную. Да и из прежней обоймы остались крутые ребята: Антич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Сзоке, Баланович, Хващинский, Бодул... Состав чемпионский. Так что если говорить о фаворите предстоящего Суперкубка и сезона в целом, сравнивая диспозиции «Динамо» и
Впрочем, футбол мы и любим за его непредсказуемость.
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Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о Суперкубке Беларуси.
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