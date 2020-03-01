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«Реал» и «Барселона» результативны во 2 тайме. Обе команды забьют после перерыва за кэф 2.9!

01.03.2020 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 1 марта, в чемпионате Испании пройдет одно из самых принципиальных и известных футбольных противостояний планеты – мадридский «Реал» принимает «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по белорусскому времени.

В последних матчах обе команды результативно играют во вторых таймах. К примеру, «Реал» в 9 из 10 последних встречах во всех турнирах обязательно забивал после перерыва.

В гостевых играх «Барселоны» обязательно поражают ворота во втором тайма уже последние 12 матчей.

Поэтому в линии букмекерской компании «Париматч» отличной выглядит ставка на то, что обе команды забьют во втором тайме. На этот исход букмекер установил шикарный коэффициент 2.90.

Напомним, БК «Париматч» предлагает своим новым клиентам дерзкий бонус – удвоение первого депозита.

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Сегодня, 1 марта, в чемпионате Испании пройдет одно из самых принципиальных и известных футбольных противостояний планеты – мадридский «Реал» принимает...
 
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