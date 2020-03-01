«Реал» и «Барселона» результативны во 2 тайме. Обе команды забьют после перерыва за кэф 2.9!

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 1 марта, в чемпионате Испании пройдет одно из самых принципиальных и известных футбольных противостояний планеты – мадридский «Реал» принимает «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по белорусскому времени.

В последних матчах обе команды результативно играют во вторых таймах. К примеру, «Реал» в 9 из 10 последних встречах во всех турнирах обязательно забивал после перерыва.

В гостевых играх «Барселоны» обязательно поражают ворота во втором тайма уже последние 12 матчей.

Поэтому в линии букмекерской компании «Париматч» отличной выглядит ставка на то, что обе команды забьют во втором тайме. На этот исход букмекер установил шикарный коэффициент 2.90 .

Напомним, БК «Париматч» предлагает своим новым клиентам дерзкий бонус – удвоение первого депозита .