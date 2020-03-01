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«Реал» и «Барселона» результативны во 2 тайме. Обе команды забьют после перерыва за кэф 2.9!
01.03.2020 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 1 марта, в чемпионате Испании пройдет одно из самых принципиальных и известных футбольных противостояний планеты – мадридский «Реал» принимает «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по белорусскому времени.
В последних матчах обе команды результативно играют во вторых таймах. К примеру, «Реал» в 9 из 10 последних встречах во всех турнирах обязательно забивал после перерыва.
В гостевых играх «Барселоны» обязательно поражают ворота во втором тайма уже последние 12 матчей.
Поэтому в линии
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