Алексей Бага: «Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о том, что следит за чемпионатом Беларуси.

– Скучаете по чемпионату Беларуси?

– Слежу. Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством . С ребятами. Достаточно плотно общаюсь с Виталием Жуковским. Много общения с ребятами, кто работает или играет в Беларуси. Очень интересно. Всем желаю удачи, здоровья. Чтобы ни говорили, у нас есть что посмотреть, – сказал Бага.

БАТЭ: новости

БАТЭ: состав