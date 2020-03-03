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Алексей Бага: «Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством БАТЭ»
03.03.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Скучаете по чемпионату Беларуси?
– Слежу. Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством
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Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о том, что следит за чемпионатом Беларуси.
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