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Алексей Бага: «Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством БАТЭ»

03.03.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о том, что следит за чемпионатом Беларуси.

– Скучаете по чемпионату Беларуси?

– Слежу. Очень плотно общаюсь с Кириллом Альшевским, с руководством БАТЭ. С ребятами. Достаточно плотно общаюсь с Виталием Жуковским. Много общения с ребятами, кто работает или играет в Беларуси. Очень интересно. Всем желаю удачи, здоровья. Чтобы ни говорили, у нас есть что посмотреть, – сказал Бага.

БАТЭ: новости

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Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о том, что следит за чемпионатом Беларуси.
 
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