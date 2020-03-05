Артем Милевский: «Была уверенность, что наши доиграют матч до победы. Не уснул бы, если бы из-за меня проиграли»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе в «Париматч-Суперкубке».

– Мужикам спасибо большое. Не было сильного волнения. Отдельный эпизоды были... Как-то была уверенность в том, что наши доиграют матч до победы. Не знаю почему.

Внутри я, конечно, переживал. И не хотелось, чтобы действительно из-за меня не дай бог какие-то пенальти были и по итогу бы проиграли. А то я бы сегодня не уснул бы, – сказал Милевский в эфире YouTube-канала « ЧестнОК ».

Напомним, что Милевский был удален за вторую желтую карточку.

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