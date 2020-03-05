|
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вашингтон», «Тампа» сыграет с «Монреалем»
05.03.2020 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» встретится с «Монреалем».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» встретится с «Монреалем».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)