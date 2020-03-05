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НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вашингтон», «Тампа» сыграет с «Монреалем»

05.03.2020 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» встретится с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Питтсбург
Дата проведения
6 марта, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Бостон
Дата проведения
6 марта, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Каролина
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Монреаль
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Айлендерс
Дата проведения
6 марта, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Даллас
Дата проведения
6 марта, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Эдмонтон
Дата проведения
6 марта, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Торонто
Дата проведения
6 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Каролина
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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«Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» встретится с «Монреалем».
 
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