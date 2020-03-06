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Кирилл Альшевский: «Думаю, к матчам с «Динамо» будем в почти оптимальных кондициях на данном этапе»

06.03.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о готовности команды к сезону.

– Мы создавали в играх достаточно голевых моментов, но не реализовывали их. Оставалось только попасть в ворота, но не получалось. А тем, как мы атаковали, доволен. Результат не всегда показывал то, как развивалась игра и как мы создавали моменты.

– Довольны тем, как прошла подготовка?

– Доволен тем, как она сложилась, доволен условиями, спаррингами и тем, что была положительная динамика. Думаю, к матчам с «Динамо» будем в почти оптимальных кондициях на данном этапе, – сказал Альшевский.

В 1/4 финала БАТЭ сыграет с минским «Динамо». Первый матч состоится в Минске 9 марта, игра в Борисове пройдет 14 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о готовности команды к сезону.
 
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