|
Кирилл Альшевский: «Думаю, к матчам с «Динамо» будем в почти оптимальных кондициях на данном этапе»
06.03.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о готовности команды к сезону.
– Мы создавали в играх достаточно голевых моментов, но не реализовывали их. Оставалось только попасть в ворота, но не получалось. А тем, как мы атаковали, доволен. Результат не всегда показывал то, как развивалась игра и как мы создавали моменты.
– Довольны тем, как прошла подготовка?
– Доволен тем, как она сложилась, доволен условиями, спаррингами и тем, что была положительная динамика. Думаю, к матчам с «Динамо» будем в почти оптимальных кондициях на данном этапе, – сказал Альшевский.
В 1/4 финала БАТЭ сыграет с минским «Динамо». Первый матч состоится в Минске 9 марта, игра в Борисове пройдет 14 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о готовности команды к сезону.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)