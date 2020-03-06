Хотов о травме: «Слуцк» мне операцию оплатил, вопросов нет. Но дальше… Даже шанса не дали»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Мурат Хотов, пропустивший половину прошлого сезона из-за серьезной травмы глаза, рассказал о том, как вернулся в футбол.

– Если честно, особо на эту тему говорить не хочется, потому что получилось так, что меня как будто просто списали. Да, операцию оплатили, вопросов нет. Но дальше… Мне не говорили, что если врачи разрешат продолжить карьеру, я останусь в команде. Мне в «Слуцке» даже шанса не дали. Хотя, вспоминая то, как ко мне отнеслись сразу после травмы, дальнейшее поведение руководителей меня удивило. Так что варианта продолжить карьеру в «Слуцке» у меня не было.

Вначале даже не представлял, каково это – без футбола. Думал, что делать, как жить дальше. Но и завязывать так, по щелчку, не по своей воле, не хотелось. Время проходило, много думал, решал. Привык, с одной стороны, без футбола, и даже морально себя подготовил к новой жизни. Но поступило предложение от «Гомеля», и я подумал, что таким образом – из-за этой травмы – уходить из футбола будет не очень правильно. К решению завершить карьеру надо все-таки приходить самостоятельно, – сказал Хотов.

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