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Бруну Фернандеш, Обамеянг и Маркос Алонсо – среди претендентов на звание игрока месяца в АПЛ
06.03.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку февраля в чемпионате Англии.
В число претендентов вошли защитник «Челси»
В январе награду получил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку февраля в чемпионате Англии.
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