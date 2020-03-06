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Бруну Фернандеш, Обамеянг и Маркос Алонсо – среди претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

06.03.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку февраля в чемпионате Англии.

В число претендентов вошли защитник «Челси» Маркос Алонсо (2 матча, 3 гола), нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (3 матча, 3 гола), форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин (3 матча, 2 гола и 1 результативный пас), защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти (команда провела 3 матча на ноль), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (3 матча, 1 гол и 2 ассиста) и вратарь «Бернли» Ник Поуп ( 3 игры из 4 на ноль).

В январе награду получил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку февраля в чемпионате Англии.
 
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