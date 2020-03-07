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НБА. «Юта» в гостях у «Бостона», «Лейкерс» примут «Милуоки» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Юта» отправится в гости к «Бостону». Лидеры своих конференций «Лейкерс» и «Милуоки» сразятся в Лос-Анджелесе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Бил (35),
Робинсон (14),
Брайант (10 + 7 подборов),
Напьер (9 + 6 передач + 5 потерь),
Хачимура (3 + 8 подборов) старт;
Бертанс (17),
Браун (13),
Вагнер (10),
Бонга (7).
- Атланта
-
Коллинз (26 + 10 подборов),
Хертер (14 + 11 передач),
Дедмон (11),
Хантер (10 + 9 подборов),
Тиг (9) старт;
Реддиш (28 + 7 потерь),
Картер (8),
Гудвин (2),
Грэм (2),
Фернанду (2).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Пэйтон (18 + 9 подборов + 8 передач),
Барретт (15),
Рэндл (12 + 8 подборов),
Робинсон (11),
Портис (8),
Гибсон (6),
Ниликина (4),
Харклесс (3),
Нокс (1),
Дотсон (0),
Эллингтон (0),
Буллок (0).
- Оклахома-Сити
-
Галлинари (22),
Пол (15 + 9 передач),
Гилджес-Александер (13),
Шредер (11),
Адамс (10 + 8 подборов),
Диалло (8),
Ноэл (8),
Дорт (6),
Надер (2),
Фергюсон (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Леверт (25 + 8 подборов + 8 передач),
Динуидди (19 + 9 передач),
Харрис (16),
Аллен (10 + 8 подборов),
Чендлер (3).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (24 + 9 передач),
Лайлс (19),
Уайт (10),
Форбс (9),
Мюррей (4).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Смарт (20),
Тейтум (13),
Оджелей (9),
Уокер (8),
Тайс (6).
- Юта
-
Конли (18),
Митчелл (9),
Гобер (7),
О'Нил (6),
Богданович (4).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Харрисон (17),
Уайт (14),
Валентайн (9),
Портер (8),
Янг (6),
Картер (6),
Гэффорд (5),
Саторански (4 + 6 передач),
Маркканен (3),
Фелисио (0).
- Индиана
-
Сабонис (20 + 11 подборов + 5 потерь),
Оладипо (14),
Тернер (13 + 4 блок-шота),
Самнер (12),
Сэмпсон (12),
Дж. Холидэй (9),
А. Холидэй (4),
Макконнелл (3),
Битадзе (2),
Боуэн (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Харт (12 + 9 подборов),
Холидэй (12),
Уильямсон (11),
Болл (8),
Мур (6),
Фэйворс (6),
Ингрэм (5),
Мелли (4),
Джексон (1).
- Майами
-
Батлер (17),
Робинсон (9),
Драгич (8),
Адебайо (5),
Нанн (4),
Джонс (4),
Игудала (2),
Краудер (2),
Хилл (0),
Олиник (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Бизли (29),
Рид (6),
Расселл (5),
Эрнангомес (5),
Окоги (3).
- Орландо
-
Вучевич (22 + 10 подборов),
Фульц (20),
Гордон (12 + 7 подборов),
Айванду (8),
Эннис (3).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Порзингис (17),
Сет Карри (15),
Дончич (10),
Клебер (3),
Ли (0).
- Мемфис
-
Брукс (13),
Морэнт (9),
Валанчюнас (4),
Мелтон (0),
Андерсон (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Бэйнс (19 + 7 подборов),
Рубио (6),
Букер (5),
Бриджес (0),
Шарич (0).
- Портленд
-
Макколлум (8),
Уайтсайд (7),
Лиллард (2),
Ариза (1),
Энтони (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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