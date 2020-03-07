Кубок мира. Эстафета. Смольский, Бочарников, Лобастов и Елетнов пробегут за Беларусь

Источник материала:
Tribuna.com
7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета. За сборную Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.
- Дата проведения
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7 марта, 19.00
Беларусь (№7): Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Роман Елетнов.
Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.
Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Лейтнер.
Швеция (№9): Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома.
Украина (№10): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.
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7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета.