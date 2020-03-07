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Кубок мира. Эстафета. Смольский, Бочарников, Лобастов и Елетнов пробегут за Беларусь

07.03.2020 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета. За сборную Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.

Дата проведения
7 марта, 19.00
Онлайн гонки

Нове Место, Чехия. Эстафета

Беларусь (№7): Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Роман Елетнов.

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Лейтнер.

Швеция (№9): Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома.

Украина (№10): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

 
 
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7 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская эстафета.
 
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