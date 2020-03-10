Чемпион больше потерял зимой, чем приобрел

Источник материала: 21.by

Победа брестской команды в сезоне-2019 выглядела сенсацией, однако на сезон-2020 перед командой стоит не менее серьезная цель – защитить этот титул и удачно дебютировать в еврокубках. Однако, по мнению аналитиков Favoritnr1.com, брестское «Динамо» за это межсезонье не стало сильнее. Команда Сергея Ковальчука зимой потеряла несколько важных игроков. Одним из главных событий стал уход лучшего вратаря чемпионата Александра Гутора, который принял решение переехать в солигорский «Шахтер». Гутор даже отклонил предложение самарских «Крыльев Советов». Российский клуб был настойчив и предлагал вратарю более выгодные финансовые условия, однако Александр захотел остаться в Белоруссии и подписал контракт с «Шахтером».

Конечно, на его место брестский клуб приобрел Александр Игнатовича из минского «Динамо», однако Гутор был лидером, а значит, и заменить его будет сложно. Как отмечают специалисты, несмотря на трансфер Евгения Хачериди, оборона «Динамо» является довольно проблемной зоной. Хачериди перешел в брестский клуб в статусе свободного агента после того, как летом этого года он досрочно покинул греческий ПАОК. Это опытный украинский защитник, который не играл полгода – ему нужно время, чтобы набрать форму. Больше покупок в линию обороны «Динамо» не совершило, хотя в команде есть только один сильный игрок основы – португалец Денис Дуарте. Его частый напарник Кики Габи из Камеруна, по мнению экспертов, часто ошибается.

Еще одна потеря – Алексей Хобленко. 25-летний центральный форвард провел в «Динамо» полтора года. В минувшем сезоне он забил девять голов в чемпионате Белоруссии. Конечно, это меньше, чем настрелял в прошлом году главный форвард брестской команды Денис Лаптев. Однако по своей фактуре Хобленко игрок совсем иного склада и хорошо смотрелся рядом с мощным форвардом таранного типа Лаптевым. Но зимой он решил не продлевать контракт с «Динамо», поэтому ушел в украинский «Днепр-1». Эксперты отмечают, что в случае трансфера Ильи Шкурина, брестское «Динамо» получило бы значительное усиление. Эксперты БК Париматч даже предрекали ему вновь первое место в гонке бомбардиров в Беларуси (приложение Париматч можно скачать тут). Но Шкурина «Динамо» купило лишь затем, чтобы дороже продать московскому ЦСКА.

На позицию Хобленко «Динамо» купило Евгения Шевченко из «Минска». Однако особенной результативностью он не отмечался. В минувшем сезоне нападающий отыграл 29 матчей, в которых забил всего четыре мяча.

Также из «Динамо» ушел полузащитник Владислав Васильев, который был арендован «Рухом до конца 2020 года. Первую часть минувшего чемпионата Васильев отыграл за «Энергетик-БГУ», отметившись двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. Летом Васильев вернулся в брестское «Динамо» и до конца сезона успел сыграть в десяти встречах, записав в свой актив еще один гол.

Также в «Рух» перешел 26-летний нигерийский хавбек Чиди Осучукву. Он защищал цвета «Динамо» на протяжении трех сезонов, в течение которых принял участие в сорока матчах и забил пять мячей. Вместе нигерийцец в «Рухе» оказался нападающий «Динамо» Егор Богомольский. Минувший сезон 19-летний футболист начинал в составе столичного «Динамо». Он сыграл в семи поединках и отдал одну голевую передачу. В конце лета Богомольский перешел в брестское «Динамо», но играл лишь за дублирующий состав.