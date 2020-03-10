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Басков стал главой совета директоров клубов ФХБ
10.03.2020 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
Такое решение было принято членами совета, в который входят все руководители белорусских клубов.
Басков будет представлять интересы белорусских клубов в исполкоме ФХБ, доводить до членов исполкома те предложения, которые в совещательном режиме выдвинет совет.
При утверждении
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков стал главой совета директоров клубов ФХБ.
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