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НБА. «Денвер» в гостях у «Далласа», «Оклахома-Сити» примет «Юту» и другие матчи

11.03.2020 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Даллас» на домашнем паркете примет «Денвер». «Юта» отправится в гости к «Оклахома-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Детройт 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)
Дата проведения
12 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (30 + 14 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (15 + 7 подборов), Милтон (12), Ричардсон (8)  старт; Коркмаз (17), Тайбулл (9), Беркс (7), Скотт (4), Робинсон (2), О’Куинн (0).
Детройт
Вуд (32 + 7 подборов), Михайлюк (16), Макер (13), Снелл (9), Найт (6 + 6 передач)  старт; Гэллоуэй (13), Макрэй (10 + 7 подборов), Томас (4), Думбуя (2), Холл (1).

Атланта – Нью-Йорк 131:136 OT (24:33, 26:34, 28:29, 40:22, 13:18)
Дата проведения
12 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (42 + 11 передач + 6 потерь), Коллинз (22 + 15 подборов), Хантер (15), Хертер (8 + 7 передач), Дедмон (6 + 13 подборов)  старт; Тиг (15), Реддиш (11), Картер (5), Грэм (5), Фернанду (2).
Нью-Йорк
Рэндл (33 + 11 подборов), Барретт (26), Харклесс (14 + 6 передач), Пэйтон (11 + 12 передач + 5 потерь), Гибсон (9)  старт; Робинсон (16), Нокс (12), Ниликина (8), Портис (7), Эллингтон (0).

Майами – Шарлотт 98:109 (40:22, 11:37, 26:28, 21:22)
Дата проведения
12 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Нанн (24), Джонс (23), Адебайо (21 + 10 передач), Робинсон (12), Хилл (0)  старт; Краудер (8 + 10 подборов), Драгич (3 + 5 потерь), Игудала (3), Хирро (2), Олиник (2).
Шарлотт
Грэм (30 + 6 передач + 5 потерь), Вашингтон (17 + 7 подборов), Бриджес (16 + 8 подборов), Зеллер (14 + 11 подборов), Коди Мартин (6 + 8 подборов)  старт; Калеб Мартин (19 + 7 подборов), Макдэниэлс (5), Бийомбо (2), Чили (0).

Оклахома-Сити – Юта 0:0 (:)
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Пол (0), Дорт (0), Гилджес-Александер (0), Галлинари (0), Адамс (0).
Юта
Конли (0), Митчелл (0), Богданович (0), О'Нил (0), Брэдли (0).

Даллас – Денвер 113:97 (33:29, 24:21, 27:35, 29:12)
Дата проведения
12 марта, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Марьянович (31 + 17 подборов), Дончич (28 + 9 передач), Клебер (15), Хардуэй (14), Ли (7)  старт; Райт (10 + 9 подборов), Коули-Стайн (6 + 7 подборов), Бареа (2), Джексон (0).
Денвер
Мюррэй (25), Бартон (23), Йокич (14 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Миллсэп (12 + 8 подборов), Харрис (8)  старт; Грант (9), Моррис (3), Крэйг (3), Портер (0), Пламли (0).

Сакраменто – Новый Орлеан 0:0 (:)
Дата проведения
12 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Фокс (0), Богданович (0), Барнс (0), Бьелица (0), Холмс (0).
Новый Орлеан
Болл (0), Холидэй (0), Ингрэм (0), Уильямсон (0), Фэйворс (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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