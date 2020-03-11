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НБА. «Денвер» в гостях у «Далласа», «Оклахома-Сити» примет «Юту» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Даллас» на домашнем паркете примет «Денвер». «Юта» отправится в гости к «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (30 + 14 подборов),
Хорфорд (20 + 10 подборов + 6 передач),
Харрис (15 + 7 подборов),
Милтон (12),
Ричардсон (8) старт;
Коркмаз (17),
Тайбулл (9),
Беркс (7),
Скотт (4),
Робинсон (2),
О’Куинн (0).
- Детройт
-
Вуд (32 + 7 подборов),
Михайлюк (16),
Макер (13),
Снелл (9),
Найт (6 + 6 передач) старт;
Гэллоуэй (13),
Макрэй (10 + 7 подборов),
Томас (4),
Думбуя (2),
Холл (1).
- Дата проведения
-
12 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (42 + 11 передач + 6 потерь),
Коллинз (22 + 15 подборов),
Хантер (15),
Хертер (8 + 7 передач),
Дедмон (6 + 13 подборов) старт;
Тиг (15),
Реддиш (11),
Картер (5),
Грэм (5),
Фернанду (2).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (33 + 11 подборов),
Барретт (26),
Харклесс (14 + 6 передач),
Пэйтон (11 + 12 передач + 5 потерь),
Гибсон (9) старт;
Робинсон (16),
Нокс (12),
Ниликина (8),
Портис (7),
Эллингтон (0).
- Дата проведения
-
12 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Нанн (24),
Джонс (23),
Адебайо (21 + 10 передач),
Робинсон (12),
Хилл (0) старт;
Краудер (8 + 10 подборов),
Драгич (3 + 5 потерь),
Игудала (3),
Хирро (2),
Олиник (2).
- Шарлотт
-
Грэм (30 + 6 передач + 5 потерь),
Вашингтон (17 + 7 подборов),
Бриджес (16 + 8 подборов),
Зеллер (14 + 11 подборов),
Коди Мартин (6 + 8 подборов) старт;
Калеб Мартин (19 + 7 подборов),
Макдэниэлс (5),
Бийомбо (2),
Чили (0).
- Дата проведения
-
12 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Пол (0),
Дорт (0),
Гилджес-Александер (0),
Галлинари (0),
Адамс (0).
- Юта
-
Конли (0),
Митчелл (0),
Богданович (0),
О'Нил (0),
Брэдли (0).
- Дата проведения
-
12 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Марьянович (31 + 17 подборов),
Дончич (28 + 9 передач),
Клебер (15),
Хардуэй (14),
Ли (7) старт;
Райт (10 + 9 подборов),
Коули-Стайн (6 + 7 подборов),
Бареа (2),
Джексон (0).
- Денвер
-
Мюррэй (25),
Бартон (23),
Йокич (14 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Миллсэп (12 + 8 подборов),
Харрис (8) старт;
Грант (9),
Моррис (3),
Крэйг (3),
Портер (0),
Пламли (0).
- Дата проведения
-
12 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Фокс (0),
Богданович (0),
Барнс (0),
Бьелица (0),
Холмс (0).
- Новый Орлеан
-
Болл (0),
Холидэй (0),
Ингрэм (0),
Уильямсон (0),
Фэйворс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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