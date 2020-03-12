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УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на лето 2021 года 17 марта (L’Equipe)
12.03.2020 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает L’Equipe, УЕФА планирует отложить чемпионат Европы на год и провести его летом 2021 года. Как отмечается, объявить об этом планируют 17 марта на встрече с представителями 55 национальных ассоциаций.
Также на этой встрече могут объявить о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и
Кроме того, сообщается, что розыгрыши национальных первенств также должны будут прервать.
Напомним, чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня.
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УЕФА может объявить о переносе Евро-2020 17 марта.
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