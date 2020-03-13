Калиновская про Челябинск: «Вокруг все серое. Ларьки обшарпанные – такие, которые закрываются на замок. Здания страшные. Дороги разбитые»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская волейболистка тайваньского клуба «Топ Спид» Анна Калиновская рассказала о своем выступлении городе Челябинске в городе «Динамо-Метаре».

– Давай о Челябинске. Такой ли уж он мрачный?

– Расскажу, как устроен город. В центре – цирк, театр, пешеходная улица Кирова. За ним промышленная зона с заводами. Это где упал метеорит. Правда, следов от него уже не осталось. А потом район, который в народе называется ЧМЗ — Челябинский металлургический завод. Вот там мы и жили. Когда в нашу сторону дул ветер с промзоны, это сразу же ощущалось. Сам район строился для работников предприятия. Вокруг все серое. Как будто вернулись в 90-е. Ларьки на улицах обшарпанные – такие, которые закрываются на замок. Здания страшные. Разбитые дороги.

Мы с Таней Маркевич изначально собирались ехать в Челябинск из Беларуси на машине. Слава богу, не решились. Во-первых, авария на аварии — никто никому не уступает. Во-вторых, ямы такие, что проедет разве что КамАЗ — любая другая машина застрянет. Однажды выбрались в центр, а там колесо обозрения. Ну, думаем, сейчас посмотрим на город свысока. Как раз бабье лето, голубое небо, золотая осень. Не может же он весь быть таким хмурым! Лучше бы не поднимались... Даже в центре крыши какие-то залатанные, дворы неухоженные.

– Происшествия случались?

– Начал дергаться глаз, когда таксист вез из центра домой. Сказал: «Не люблю я ваш район. Грабят, по голове могут дать». Как-то появилась информация, что разыскивается маньяк, который у девушки сумку отобрал. Таня и другие девчата в команде сразу же купили газовые баллончики. С ними и ходили по улице.

– О твоей истории с «Динамо-Метаром» лучше всего рассказывать по порядку. Изначально о финансовых проблемах не подозревали?

– Сам город немного пугал. Но, учитывая, что ехала туда зарабатывать, с этим можно было смириться. Впервые прибыла в Челябинск в сентябре – после чемпионата Европы. Через несколько дней была баня, и девчонки из команды, которые тренировались с лета, «обрадовали»: «Мы пока ничего не получали. Только в конце июля отдали долги за прошлый сезон». А у меня еще после первой тренировки язык на плече – настолько было тяжело. Подумалось: неужели возраст? На третий день в Челябинске поняла, что мне здесь не нравится все. А мой трансфер был еще не оплачен – наша федерация деньги за него не получила. Подошла к директору клуба Владимиру Пахомову с просьбой повременить еще недельку. Чтобы не получилось так, что не выдержу и все брошу – неудобная ситуация для всех. Пахомов сразу: «Ты только скажи – я тренера приструню». Отвечаю: «Он ни при чем. Это только мне так тяжело». Может, именно тогда между мной и Денисом Матвеевым пробежала черная кошка, – сказала Калиновская.