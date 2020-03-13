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Кубок Дэвиса. Беларусь на выезде сыграет с Аргентиной в матче Мировой группы I
13.03.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Встреча состоится в сентябре. Победитель противостояния выйдет в квалификацию Мировой группы, а проигравшая команда сыграет в плей-офф группы II.
Напомним, что белорусы не смогли выйти в финал Кубка Дэвиса-2020,
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Сборная Беларуси на выезде сразится с Аргентиной в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса.
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