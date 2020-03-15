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Нападающий «Славии» Мельников и форвард «Руха» Петренко находятся в больнице с подозрением на коронавирус
15.03.2020 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус.
13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.
Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.
Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.
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Нападающий «Славии» Мельников и форвард «Руха» Петренко находятся в больнице с подозрением на коронавирус
Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на...
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