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Нападающий «Славии» Мельников и форвард «Руха» Петренко находятся в больнице с подозрением на коронавирус

15.03.2020 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус.

13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.

Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.

Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов также находится в больнице с подозрением на коронавирус.

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на...
 
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