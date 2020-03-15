Нападающий «Славии» Мельников и форвард «Руха» Петренко находятся в больнице с подозрением на коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус.

13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.

Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.

Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов также находится в больнице с подозрением на коронавирус.