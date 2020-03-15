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Председатель «Слуцка»: «Финансовая составляющая клуба ухудшилось до невозможности. На данный момент стоит вопрос участия команды в высшей лиге»

15.03.2020 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Слуцк» может не стартовать в чемпионате Беларуси-2020. Председатель клуба Виталий Бунос рассказал о сложном финансовом положении клуба.

«В свое время руководство сахарного комбината согласилось быть основным спонсором футбольного клуба. В прошлые годы все это осуществлялось по скромным меркам, но этого хватало на развитие инфраструктуры, на футболистов и на детскую школу. Много средств потратили в прошлом году на инфраструктуру для детской школы.

В это году у комбината пошли убытки, денежных средств им едва хватает на свое существование. Финансовая составляющая клуба ухудшилось до невозможности. На данный момент стоит вопрос участия команды в высшей лиге. Никто из сотрудников не допускает мысли о том, что мы не сыграем в чемпионате. Но такая опасность очень высока.

Не ожидали, что может случиться такое. Сейчас с просьбой о помощи обращаемся на все предприятия. Никто не отказывает. В исполкоме озабочены нашим состоянием. Министр спорта, председатель БФФ понимают нас. Все обеспокоены и стараются нам помочь. Но подвижек нет», — сказал Бунос.

 
 
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