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Жуковский о судействе: «Была рука: и там, и там. Но мне жалко арбитров. Они потерялись и не знают, что от них хотят»

15.03.2020 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о судействе в матче против брестского «Динамо».

- О чем вы подумали, когда в концовке мяч попал в руку Папушу?

– А вы задали вопрос Ковальчуку, о чем он подумал, когда мяч попал в руку его игрока? Задавали, честно?

- Не дошел.

– А надо доходить. Была рука: и там, и там. Судейство ровное, нормальное. Но мне жалко арбитров.

Бывает футболиста выпускаешь, а он с растерянными глазами. Я работал с футболистами разного уровня. С самых низов. Многие судьи не знают, как судить. Они говорят: «Есть европейские рекомендации». Но мы видели матч «Ливерпуля» и «Атлетико». Жесткая и эмоциональная борьба. Там бы было по пять красных, и они бы не закончили. Начинается бардак.

Каждый приходит и рассказывает сказки, вырывая из контекста. Ну давай мы будем судить. Есть одно «но»! Где-то я хочу свистеть, а где-то не хочу. И получается такой кавардак.

Мне даже тяжело эмоционально на них кричать. В первой игре я даже не на судью кричал, а на помощника главного тренера соперников. Потому что считаю, что он не вправе мне делать какие-то замечания. Понятно, что и федерация бонусик закинула. С учетом того, что Кисляк – лидер, разгоняет атаки, ведет игру. Мы готовимся, мы знаем, что Кисляк не будет играть. Разбираем соперников тактически. А здесь приходит информация, что играет Кисляк. Ну просто ему скостили срок дисквалификации. Ну скостили и скостили. Или когда мой игрок что-то говорит – держи, Хаткевич, желтую. В другом моменте игрок просто убивает словами, что последние блатные так не разговаривают – включают дурака: «Мы ничего не слышим». А Хаткевич только пискнул – держи желтую!

Мне сложно обсуждать судейство. Они потерялись и не знают, что от них хотят и что требуют. И судьям надо давать работать, они должны быть сильными. Чем больше ты им за каждую мелочь начинаешь высказывать, то они начинают теряться. Видно, что на данном этапе они не уверены в себе, – сказал Жуковский.

Виталий Жуковский: «Когда Краснов пробил, вратарь выбежал на три шага. Судья говорит: «Если бы он отбил, то я бы тоже зафиксировал»

Ислочь: новости

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о судействе в матче против брестского «Динамо».
 
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