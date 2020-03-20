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БАТЭ сенсационно проиграл «Энергетику-БГУ» в стартовом матче 1-го тура

20.03.2020 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

«Энергетик-БГУ» в этом сезоне еще не успел провести официальные игры. А вот БАТЭ в 1/4 финала Кубка Беларуси дважды обыграл минское «Динамо» (2:1 и 3:2).

Стартовые 15 минут остались за гостями. Но их атаки были не такими острыми. Чаще всего, защитники устраняли угрозы. Затем инициативу перехватили парни Владимира Белявского. Не верилось, что оборона БАТЭ может позволить молодым нападающим студентов дать забить. Тем не менее, в течение 4-х минут хозяева сподобились организовать 3 опасных момента у ворот Антона Чичкана. На острие атак были нападающие Джасурбек Яхшибоев и Жуниор Атеменг. У БАТЭ дальними ударами отметились Максим Скавыш и Дмитрий Бессмертный. На 27-й минуте Яхшибоев забил первый гол в чемпионате. Игрок накрутил на фланге Захара Волкова, затем Чичкана и пробил мимо Егора Филиппенко (1:0). После пропущенного гола гости заиграли активнее. Боян Настич упустил верный момент. А Яхшибоев не разбрасывался шансами. На 34-й минуте его партнеры вывели один на один с Чичканом и нападающий вновь выиграл дуэль (2:0). Запахло сенсацией. До перерыва команды обменялись реальными угрозами. Сначала мяч после удара Егора Филиппенко попал в штангу, а затем Яхшибоев мог оформить хет-трик, но спас Чичкан.

Начало второго тайма интереснее провели парни Кирилла Ольшевского. Их соперники убегали в контратаки, в которых Яхшибоев разрывал оборону БАТЭ. Правда, довести счет до крупного форвард не смог. На 64-й минуте ошибся вратарь студентов Артур Лесько, после чего Скавыш отыграл один мяч (1:2). Тренерский штаб гостей произвел 3 замены. Но они не сильно усилили игру дружины. «Энергетик-БГУ» уверенно держался в защите и при возможности убегали в быстрые контратаки. В одной из них, вышедший на замену, нападающий студентов Душан Бакич поставил точку в матче – 3:1. На последних минутах получил травму Чичкан. Лимит замет у борисовчан был выбран, поэтому место в рамке занял защитник Волков. Итог – победа минчан 3:1.

Так, 19 марта состоялся еще один матч – солигорский «Шахтер» принял «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

Тур продолжится 20 марта, состоится еще 2 матча. Брестское «Динамо» примет «Смолевичи» (18:00), а дебютант высшей лиги брестский «Рух» отправится в гости к минскому «Динамо» (20:00).

Днем позже «Витебск» сразится с «Городеей» (14:00), «Ислочь» из Минского района – с гродненским «Неманом» (16:00).

В заключительный игровой день (22 марта) мозырьская «Славия» пожалует в гости к «Слуцку» (14:00), «Минск» – к бобруйской «Белшине» (16:00).

Источник: https://minsknews.by/

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В первом матче дебютного тура 29-го чемпионата страны по футболу в высшей лиге минский «Энергетик-БГУ» на своем поле сенсационно выиграл у борисовского БАТЭ – 3:1.
 
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