Девятовский – о словах тренера-легкоатлетки про белорусский язык: «Это просто ужасно. Это какое-то разжигание ненависти»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о сегодняшнем видео на YouTube, где инструктор-методист Климовичской ДЮСШ Инна Кордабнева позволила себе оскорбительные высказывания о белорусском языке, что является административным правонарушением.

– Сегодня и русский, и белорусский языки в Беларуси имеют равную силу по закону. Плюс у нас в стране люди могут свободно говорить на любом другом языке. Что касается непосредственно белорусского языка, то, на мой взгляд, мы, как белорусы, должны думать, как его сохранить. Мы, наоборот, должны поддерживать детей в его изучении. Нельзя ребенка и общество настраивать, что государство через школы заставляет изучать наш язык.

Я, например, слышал немало инициатив об увеличении количества часов белорусского языка и литературы в школьной программе, а также об увеличении белорускоязычных школ, которые, хочу подчеркнуть, очень востребованы. Необходимо всем белорусам морально стремиться к сохранению нашей мовы, а в идеале еще нужно было бы разговаривать и читать на родном языке, по крайне мере стремиться к этому.

Если говорить о высказываниях тренера Климовичской ДЮСШ Инны Кордабневой, то, на мой взгляд, не стоит ей будоражить этот вопрос, тем более, уверен, ее шаг не будет воспринят обществом. Она не найдет поддержки. Но, честно скажу, интересно было бы узнать истинные причины такого поведения тренера. Может, это стремление сделать какой-то пиар себе? Я не хотел бы так думать. А если это четкая и честная позиция человека, то, считаю, она будет в очень глубоком меньшинстве, а, может, даже не найдет поддержки ни у кого.

– Инна Кордабнева сказала буквально следующее: «Пусть бы он [белорусский язык] горел бы синим пламенем, но просто дело в том, что путает русскую речь».

– Это просто ужасно! Мы, конечно, за свободу мысли, каждый волен выражать свою точку зрения так, как хочет, но в данном случае идет, считаю, оскорбление национального символа. Что значит гореть пламенем? Это неправильно, это уже какое-то разжигание ненависти. Нельзя этого допустить.

– С тренером будет проведено какое-то разбирательство?

– Можно провести беседу, дать совет не поднимать непопулярный в нашем обществе вопрос. Но, думаю, не стоит все-таки выносить все это на публику. Если будем обращать внимание общественности на эту ситуацию, то это будет неправильно, так как я уже говорил, будет только негативная реакция. Зачем будоражить общество? Если у человека главная цель – это самопиар, то, мой совет, не надо на таких вопросах этим заниматься.

В общем, скажу так: она не права на сто процентов, – сказал Девятовский.

Тренера Кордабневу на работе могут лишить премии за оскорбление белорусского языка. Увольнять не будут – она скоро уходит в декрет