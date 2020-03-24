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Рыженков о критике Королькевича: «Не все спортсмены адекватно воспринимают те требования, которые им предъявляются»

24.03.2020 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков прокомментировал критику в адрес Владимира Королькевича, который работал в этом сезоне с нашей национальной командой. 

– Почему после неудачного сезона женской сборной Королькевича активно критикуют, припоминают его конспекты?

– Владимир Борисович – человек достаточно опытный, со своими сложившимися взглядами на жизнь, определенными принципами при работе со спортсменами. Человек в возрасте, но при этом достаточно активный и всегда старается быть лидером во многих вопросах. На это тоже нужно делать скидку. И порой не все спортсмены и спортсменки адекватно воспринимают ту информацию и те требования, которые до них доносятся и им предъявляются.

– Есть информация, что Королькевич может оказаться в женской сборной России.

– Земля слухами полнится. Но не думаю, что такое может случиться.

– Как вы в целом оцените сезон в исполнении женской сборной Беларуси?

– О женщинах лучше поговорите с женщинами :). Я отвечаю за мужскую половину команды и буду говорить о ней, – сказал Рыженков.

«Наши места там, где сегодня располагается элита». Рыженков – о лучшем сезоне мужского биатлона Беларуси за последние 11 лет

Ирина Кривко: «Королькевич писал планы женской команде. Я буду просто рада, если мне разрешат работать по-другому»

 
 
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Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков прокомментировал критику в адрес Владимира Королькевича, который работал в этом сезоне с нашей...
 
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