Рыженков о критике Королькевича: «Не все спортсмены адекватно воспринимают те требования, которые им предъявляются»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков прокомментировал критику в адрес Владимира Королькевича , который работал в этом сезоне с нашей национальной командой.

– Почему после неудачного сезона женской сборной Королькевича активно критикуют , припоминают его конспекты?

– Владимир Борисович – человек достаточно опытный, со своими сложившимися взглядами на жизнь, определенными принципами при работе со спортсменами. Человек в возрасте, но при этом достаточно активный и всегда старается быть лидером во многих вопросах. На это тоже нужно делать скидку. И порой не все спортсмены и спортсменки адекватно воспринимают ту информацию и те требования, которые до них доносятся и им предъявляются.

– Есть информация, что Королькевич может оказаться в женской сборной России.

– Земля слухами полнится. Но не думаю, что такое может случиться.

– Как вы в целом оцените сезон в исполнении женской сборной Беларуси?

– О женщинах лучше поговорите с женщинами :). Я отвечаю за мужскую половину команды и буду говорить о ней, – сказал Рыженков.

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