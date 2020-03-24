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Рыженков о критике Королькевича: «Не все спортсмены адекватно воспринимают те требования, которые им предъявляются»
24.03.2020 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер белорусской мужской команды
– Почему после неудачного сезона женской сборной Королькевича
– Владимир Борисович – человек достаточно опытный, со своими сложившимися взглядами на жизнь, определенными принципами при работе со спортсменами. Человек в возрасте, но при этом достаточно активный и всегда старается быть лидером во многих вопросах. На это тоже нужно делать скидку. И порой не все спортсмены и спортсменки адекватно воспринимают ту информацию и те требования, которые до них доносятся и им предъявляются.
– Есть информация, что Королькевич может оказаться в женской сборной России.
– Земля слухами полнится. Но не думаю, что такое может случиться.
– Как вы в целом оцените сезон в исполнении женской сборной Беларуси?
– О женщинах лучше поговорите с женщинами :). Я отвечаю за мужскую половину команды и буду говорить о ней, – сказал Рыженков.
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Рыженков о критике Королькевича: «Не все спортсмены адекватно воспринимают те требования, которые им предъявляются»
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