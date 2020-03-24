Скабелка не хочет совмещать должности в «Барысе» и сборной Казахстана

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана.

Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz . Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового контракта.

Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Андрея Скабелки потерпела поражение от Польши и не вышла в следующий раунд.

В прошлом году он вывел национальную команду в элиту, выиграв домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».

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