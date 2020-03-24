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Скабелка не хочет совмещать должности в «Барысе» и сборной Казахстана
24.03.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барыса» Андрей
Об этом он заявил в интервью
Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Андрея
В прошлом году он вывел национальную команду в элиту, выиграв домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе КХЛ и сборной Казахстана.
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