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Скабелка не хочет совмещать должности в «Барысе» и сборной Казахстана

24.03.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе КХЛ и сборной Казахстана.

Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz. Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового контракта.

Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Андрея Скабелки потерпела поражение от Польши и не вышла в следующий раунд.

В прошлом году он вывел национальную команду в элиту, выиграв домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».

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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе КХЛ и сборной Казахстана.
 
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