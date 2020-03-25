|
На домашнем стадионе «Славии» завершены ремонтные работы
25.03.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На стадионе «Юность», где проводит домашние матчи «Славия», завершены ремонтные работы в раздевалках команд, душевых, санузлах, судейской комнате и комнате диктора,
Также произведен ремонт здания, где расположены раздевалки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стадионе «Юность», где проводит домашние матчи «Славия», завершены ремонтные работы в раздевалках команд, душевых, санузлах, судейской комнате и комнате...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)