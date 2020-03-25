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На домашнем стадионе «Славии» завершены ремонтные работы

25.03.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На стадионе «Юность», где проводит домашние матчи «Славия», завершены ремонтные работы в раздевалках команд, душевых, санузлах, судейской комнате и комнате диктора, информирует пресс-служба клуба.

Также произведен ремонт здания, где расположены раздевалки. 

В Мозыре на стадионе «Юность» начались ремонтные работы

На домашнем стадионе «Славии» завершены ремонтные работы

На домашнем стадионе «Славии» завершены ремонтные работы

На домашнем стадионе «Славии» завершены ремонтные работы

 
 
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На стадионе «Юность», где проводит домашние матчи «Славия», завершены ремонтные работы в раздевалках команд, душевых, санузлах, судейской комнате и комнате...
 
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