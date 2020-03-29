Байдачный о 14-м месте БАТЭ: «При Анатолии Капском этого не было бы. Он уже оторвал бы головы игрокам и тренерам»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Ахмата», «Ростова» и минского «Динамо» прокомментировал поражения БАТЭ в двух стартовых турах чемпионата Беларуси.

— У клуба из Борисова должно все нормализоваться?

— У БАТЭ одна трагедия — умер . Это личность, он создал клуб. При нем этого не было бы. Он уже оторвал бы головы футболистам и тренерам. Если кто-то заикнулся бы про мотивацию — это были бы его последние слова.

— У БАТЭ впервые в истории два поражения в первых турах.

— Ну да. И теперь начинают говорить про мотивацию. Хотя давайте будем откровенными, они проиграли не лидерам, – сказал Байдачный.