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Байдачный о 14-м месте БАТЭ: «При Анатолии Капском этого не было бы. Он уже оторвал бы головы игрокам и тренерам»

29.03.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Ахмата», «Ростова» и минского «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал поражения БАТЭ в двух стартовых турах чемпионата Беларуси.

 

— У клуба из Борисова должно все нормализоваться?

— У БАТЭ одна трагедия — умер Анатолий Капский. Это личность, он создал клуб. При нем этого не было бы. Он уже оторвал бы головы футболистам и тренерам. Если кто-то заикнулся бы про мотивацию — это были бы его последние слова.

— У БАТЭ впервые в истории два поражения в первых турах.

— Ну да. И теперь начинают говорить про мотивацию. Хотя давайте будем откровенными, они проиграли не лидерам, – сказал Байдачный.

 
 
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Бывший главный тренер «Ахмата», «Ростова» и минского «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал поражения БАТЭ в двух стартовых турах чемпионата Беларуси.
 
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