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Байдачный о 14-м месте БАТЭ: «При Анатолии Капском этого не было бы. Он уже оторвал бы головы игрокам и тренерам»
29.03.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Ахмата», «Ростова» и минского «Динамо»
— У клуба из Борисова должно все нормализоваться?
— У БАТЭ одна трагедия — умер
— У БАТЭ впервые в истории два поражения в первых турах.
— Ну да. И теперь начинают говорить про мотивацию. Хотя давайте будем откровенными, они проиграли не лидерам, – сказал Байдачный.
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Байдачный о 14-м месте БАТЭ: «При Анатолии Капском этого не было бы. Он уже оторвал бы головы игрокам и тренерам»
Бывший главный тренер «Ахмата», «Ростова» и минского «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал поражения БАТЭ в двух стартовых турах чемпионата Беларуси.
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