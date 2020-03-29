Юрий Вернидуб: «Я хотел бы нападающего. Мне очень нравится игрок «Городеи» Архипов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб признался, что ему нравится форвард «Городеи» Артем Архипов.

«Я хотел бы нападающего. Мне очень нравится игрок «Городеи» Архипов. Мне нравится такой игрок. Он наглый, может зацепиться за мяч, борьбу навязывает. То, что нужно при нашей схеме.

Я не знаю. Но мне нравятся такие футболисты. В схеме с ромбом оба нападающих должны быть агрессивными, не оставлять шанса защитникам», – сказал Вернидуб в программе «Итоги недели».

Ранее сообщалось , что «Шахтер» и минское «Динамо» проявляли интерес к Архипову, однако «Городея» не отпустила нападающего.