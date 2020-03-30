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ЖФК "Минск" - обладатель Суперкубка Беларуси 2020
30.03.2020 16:46 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ шестой раз в истории женская команда футбольного клуба "Минск" побеждает в розыгрыше Суперкубка Беларуси. Накануне на стадионе по улице Маяковского были крупно обыграны девушки из команды "Зорка-БДУ". 5-0. Кроме того, на 34-й минуте обладательницы трофей не реализовали пенальти.
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В шестой раз в истории женская команда футбольного клуба "Минск" побеждает в розыгрыше Суперкубка Беларуси. Накануне на стадионе по улице Маяковского были крупно...
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