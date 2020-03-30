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Молдавский полузащитник Андроник перешел в «Рух»
30.03.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Молдавский полузащитник Георгий Андроник стал игроком «Руха».
28-летний хавбек заключил с брестским клубом контракт сроком действия на один год.
С 2013 по 2019 выступал за молдавский «Милсами» (Д1). В общей сложности в национальном первенстве полузащитник сыграл 111 матчей, забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.
Летом 2019 года полузащитник перешел в румынскую «Астру» (Д1), за которую сыграли лишь в одном поединке Кубка Румынии.
На протяжении карьеры Андроник привлекался во все юношеские и молодежные сборные Молдовы. Сыграл 11 матчей за национальную сборную.
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Молдавский полузащитник Георгий Андроник стал игроком «Руха».
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