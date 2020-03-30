Молдавский полузащитник Андроник перешел в «Рух»

Источник материала: Tribuna.com

Молдавский полузащитник Георгий Андроник стал игроком «Руха».

28-летний хавбек заключил с брестским клубом контракт сроком действия на один год.

С 2013 по 2019 выступал за молдавский «Милсами» (Д1). В общей сложности в национальном первенстве полузащитник сыграл 111 матчей, забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.

Летом 2019 года полузащитник перешел в румынскую «Астру» (Д1), за которую сыграли лишь в одном поединке Кубка Румынии.

На протяжении карьеры Андроник привлекался во все юношеские и молодежные сборные Молдовы. Сыграл 11 матчей за национальную сборную.