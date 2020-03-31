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Париматч-Экстралига. Тренер, выигравший Кубок президента, сможет получать зарплату до 8000 рублей на следующий сезон
31.03.2020 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
31 марта в стенах федерации хоккея прошло заседание Исполнительного комитета
В ходе обсуждения была принята новая формула «Париматч-Экстралиги» на следующий сезон, в том числе некоторые финансовые аспекты и тренерские награды. Так, было решено:
– вывести из-под общекомандного «потолка» зарплат оплату труда хоккеиста, который в предыдущем сезоне сыграл не менее 50% матчей на чемпионате мира, установив ему максимальную зарплату до 8000 рублей в команде, которая его делегировала на мировое первенство. В каждом клубе может быть не более одного хоккеиста;
– тренер, при котором команда выиграла
– награждать в номинации «Лучший тренер чемпионата» специалиста, чья команда выиграла
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Париматч-Экстралига. Тренер, выигравший Кубок президента, сможет получать зарплату до 8000 рублей на следующий сезон
31 марта в стенах федерации хоккея прошло заседание Исполнительного комитета ФХБ.
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