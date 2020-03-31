Париматч-Экстралига. Тренер, выигравший Кубок президента, сможет получать зарплату до 8000 рублей на следующий сезон

Источник материала: Tribuna.com

31 марта в стенах федерации хоккея прошло заседание Исполнительного комитета .

В ходе обсуждения была принята новая формула «Париматч-Экстралиги» на следующий сезон, в том числе некоторые финансовые аспекты и тренерские награды. Так, было решено:

– вывести из-под общекомандного «потолка» зарплат оплату труда хоккеиста, который в предыдущем сезоне сыграл не менее 50% матчей на чемпионате мира, установив ему максимальную зарплату до 8000 рублей в команде, которая его делегировала на мировое первенство. В каждом клубе может быть не более одного хоккеиста;

– тренер, при котором команда выиграла Кубок президента, получит возможность получать зарплату до 8000 рублей на следующий сезон;

– награждать в номинации «Лучший тренер чемпионата» специалиста, чья команда выиграла Кубок президента. А «Лучшего тренера Беларуси» выбирать решением Исполкома и вручать ему Кубок Владимира Наумова.

Париматч-Экстралига. В сезоне-2020/21 в команде будет не более семи легионеров, регулярка – два дивизиона и 7-круговой турнир

Париматч-Экстралига: новости