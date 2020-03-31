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Нойок, Горопевшек и Драгун – самые дорогие игроки чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt
31.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Беларуси.
Полузащитник брестского «Динамо» Александр
На 4-м месте оказался одноклубник Нойока полузащитник Павел Савицкий – 1,3 миллиона евро, на 5-м месте защитник брестчан Евгений Хачериди. Его цена снизилась с 1,75 миллиона евро до 1,2. Ранее именно он возглавлял рейтинг. Полузащитник
Топ-10 выглядит так:
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Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Беларуси.
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