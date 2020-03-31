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Нойок, Горопевшек и Драгун – самые дорогие игроки чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt

31.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Беларуси.

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок оценен в 1,5 миллиона евро. Это самый высокий показатель лиги, такой же ценник у экс-защитника «Волыни» Михи Горопевшека, ныне выступающего за минское «Динамо», и Станислава Драгуна из БАТЭ.

На 4-м месте оказался одноклубник Нойока полузащитник Павел Савицкий – 1,3 миллиона евро, на 5-м месте защитник брестчан Евгений Хачериди. Его цена снизилась с 1,75 миллиона евро до 1,2. Ранее именно он возглавлял рейтинг. Полузащитник Артем Милевский не попал в первую сотню, он оценен в 100 000 евро.

Топ-10 выглядит так:

Нойок, Горопевшек и Драгун – самые дорогие игроки чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Беларуси.
 
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