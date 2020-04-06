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Горбачик о Пунтусе и болельщиках: «Если болеют за Жодино, то пусть болеют за команду, а не за одного тренера»

06.04.2020 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик поделился мнением о негативном отношении болельщиков к Юрию Пунтусу.

«Я думаю, что это неправильно – с одной стороны. С другой стороны – это их дело. Если они болеют за Жодино, то пусть болеют за команду, а не за одного тренера.

Ну, если им так хочется делать, то пускай делают. Мы «Шахтер» обыграли» – пускай теперь думают», – сказал Горбачик в эфире «Беларусь 5».

Подробную статистику 25-летнего форварда смотрите здесь.

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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик поделился мнением о негативном отношении болельщиков к Юрию Пунтусу.
 
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