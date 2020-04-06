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Горбачик о Пунтусе и болельщиках: «Если болеют за Жодино, то пусть болеют за команду, а не за одного тренера»
06.04.2020 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Торпедо-БелАЗ»
«Я думаю, что это неправильно – с одной стороны. С другой стороны – это их дело. Если они болеют за Жодино, то пусть болеют за команду, а не за одного тренера.
Ну, если им так хочется делать, то пускай делают. Мы «Шахтер» обыграли» – пускай теперь думают», – сказал Горбачик в эфире «
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Горбачик о Пунтусе и болельщиках: «Если болеют за Жодино, то пусть болеют за команду, а не за одного тренера»
Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик поделился мнением о негативном отношении болельщиков к Юрию Пунтусу.
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