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Старт плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу перенесен на две недели

06.04.2020 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполком Белорусской ассоциации мини-футбола перенес старт плей-офф с 11-го на 25-е апреля.

Ровно через две недели, 20 апреля, члены исполкома соберутся еще раз, чтобы принять новое решение: либо продолжить играть, либо продлить паузу.

Напомним, три заключительных тура Ассоциация рекомендовала играть без зрителей. Двухкруговой турнир практически завершен. Не сыграны два матча – в Щучине (с «Динамо-БНТУ») и Светлогорске (с «Дорожником»). Они не отменены – перенесены и будут проведены до начала плей-офф.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
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Исполком Белорусской ассоциации мини-футбола перенес старт плей-офф с 11-го на 25-е апреля.
 
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