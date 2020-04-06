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Старт плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу перенесен на две недели
06.04.2020 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполком Белорусской ассоциации мини-футбола перенес старт плей-офф с 11-го на 25-е апреля.
Ровно через две недели, 20 апреля, члены исполкома соберутся еще раз, чтобы принять новое решение: либо продолжить играть, либо продлить паузу.
Напомним, три заключительных тура Ассоциация рекомендовала играть без зрителей. Двухкруговой турнир практически завершен. Не сыграны два матча – в Щучине (с «Динамо-БНТУ») и Светлогорске (с «Дорожником»). Они не отменены – перенесены и будут проведены до начала плей-офф.
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Исполком Белорусской ассоциации мини-футбола перенес старт плей-офф с 11-го на 25-е апреля.
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