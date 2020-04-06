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Экс-руководитель «Смолевичей»: «В высшей лиге гарантированная зарплата должна быть 1000 долларов, в первой – 500. Все остальные траты на игроков бери, откуда хочешь»

06.04.2020 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев порассуждал о зарплатах в белорусском футболе.

– В чемпионате есть команды с бюджетами в восемь-десять раз больше нашего, а мы с ними на равных играем. Разве это государственный подход? Нет! Я как-то высказывал эту мысль, но ее не поняли. В высшей лиге гарантированная зарплата должна быть 1000 долларов, в первой – 500. При этому у команд должна быть инфраструктура: база, детская школа и так далее. И только тогда государство гарантировано дает деньги на эту зарплату.

Все остальные траты на игроков с бюджетом никак не связаны. Хоть по 10 тысяч долларов плати, хоть по 20, но бери их откуда хочешь. Зарабатывай. И тогда футболисты не будут 17 клубов менять за карьеру. Я вспоминаю как к нам Валера Каршакевич пришел. Хороший защитник, но «Смолевичи» были у него 16-й командой. А ему тогда 28 или 29 лет было. Ну как так?!

Для нашей страны это была бы нормальная система. Вот тогда мы бы узнали, что собой представляет менеджер того или иного клуба, спортивный директор. Была бы видна реальная работа людей, – сказал Загорцев.

«Про БАТЭ говорили семья, но чуть что – и не стало семьи. Мы скорее группа, которая друг за друга». «Смолевичи» остались без своего босса

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев порассуждал о зарплатах в белорусском футболе.
 
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